Confira os jogadores de Remo e Paysandu que já atuaram em clássicos e que estão nos atuais elencos

Começou a semana do Re-Pa. O clássico Rei da Amazônia terá no próximo domingo (4), às 17h, no Mangueirão, o confronto entre Paysandu x Remo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. O clássico mais disputado do mundo terá o capítulo de número 771 da história e separamos uma lista de jogadores que já atuaram no clássico e que fazem parte dos atuais elencos de Papão e Leão.

Papão

Pelo lado do Paysandu, quase um time inteiro já atuou o clássico diante do Remo. São 10 jogadores que fazem parte do elenco atual do Papão que já enfrentou a equipe azulina. Destaque para o goleiro Matheus Nogueira, que foi peça fundamental no triunfo bicolor no clássico da Série C do ano passado. O goleiro defendeu um pênalti de Muriqui e fez boas intervenções na partida, vencida pelo clube alviceleste por 1 a 0. Outro destaque da lista é Nicolas, artilheiro do Parazão em seu retorno ao clube e que marcou oito gols em clássicos disputados diante do Remo.

Lista

Confira a lista de jogadores do Paysandu que atuaram em clássicos e que fazem parte do atual elenco do clube: Matheus Nogueira, Edílson, Kevyn, Wanderson, Paulão, João Vieira, Robinho, Roger, Vinícius Leite e Nicolas.

Leão

Pelo lado do Remo, sete jogadores já atuaram em clássicos diante do Paysandu. Destaque para o goleiro Vinícius, que, diante do Paysandu, fez boas partidas na Série C de 2020, que terminou com o Remo subindo para a Série B com três vitórias em cima do Paysandu em quatro partidas, porém, o goleiro e ídolo azulino está em fase final de contrato com o Remo e atualmente é a terceira opção no time comandado pelo técnico Ricardo Catalá.

Lista

Confira a lista de jogadores do Remo que atuaram em clássicos e que fazem parte do atual elenco do clube: Vinícius, Raimar, Ícaro, Henrique Vigia, Paulinho Curuá, Pedro Vitor e Ronald.

Agenda

Paysandu x Remo se enfrentam no próximo domingo (4), às 17h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. Esse será o primeiro clássico entre as equipes na temporada e pode ser o último. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal FM, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal O Liberal.com.