Paysandu venceu o Parazão em três das últimas cinco vezes que jogou a Série B

O Paysandu costuma ter bons desempenhos no Campeonato Paraense nos anos em que disputa a Série B do Brasileirão. Pelo menos é o que aponta um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Segundo os números obtidos pela reportagem, nas última cinco vezes em que participou da Segundona, o Papão saiu campeão do torneio estadual em três oportunidades. Isso representa um aproveitamento de 60%.

Nas últimas vezes em que disputou a Série B, o Paysandu foi campeão estadual nos anos de 2013, 2016 e 2017. Nas duas primeiras ocasiões, o Papão bateu times do interior do estado na decisão - Paragominas e São Francisco, respectivamente. Na última, o Bicola venceu o maior rival, o Remo, na finalíssima.

O Remo, inclusive, foi a equipe que bateu o Paysandu nas duas vezes que o clube disputou a Série B, mas não foi campeão estadual. Em 2015, o Papão perdeu para o rival na semifinal e deu adeus as chances de título. Já em 2018, as equipes se enfrentaram na decisão, com o time de Antônio Baena levando novamente a melhor.

Confira as campanhas

2013

Paysandu no Parazão: Campeão em cima do Paragominas

Paysandu na Série B: 18º colocado e rebaixado

2015

Paysandu no Parazão: semifinalista

Paysandu na Série B: 7º colocado

2016

Paysandu no Parazão: Campeão em cima do São Francisco

Paysandu na Série B: 14º colocado

2017

Paysandu no Parazão: Campeão em cima do Remo

Paysandu na Série B: 11º colocado

2018

Paysandu no Parazão: vice-campeão perdendo a final para o Remo

Paysandu na Série B: 17º colocado e rebaixado

Campanha de extremos

Perder o estadual disputando a Série B pode significar, pelo menos para o Paysandu, uma campanha de extremos no segundo semestre. Nas duas vezes em que isso ocorreu, o Papão ou teve a melhor campanha recente na Segundona, ou foi rebaixado à Terceira Divisão.

Em 2015, após a derrota para o Remo no Campeonato Paraense, sucedida por uma eliminação nas semifinais da Copa Verde, o elenco passou por uma intensa reformulação. O "novo time" que chegou à Curuzu ajudou o Papão a construir uma grande campanha na Segundona daquele ano. O time alviceleste ocupou o G-4, zona de acesso à Série A, por grande parte da competição, mas perdeu fôlego na reta final e acabou terminando a competição em 7º.

No entanto, em 2018, a realidade foi diferente. Apesar perda do título paraense para o Remo, a conquista do título da Copa Verde logo em seguida deu sobrevida à parte do elenco e comissão técnica. Com isso, a equipe teve um segundo semestre bastante turbulento e amargou a zona de rebaixamento em grande parte da Série B. Na reta final da competição, o Papão até deu uma arrancada na tabela, mas acabou caindo a Terceira Divisão.

Campeonato Paraense

Na temporada de 2024, o Paysandu ocupa as primeiras posições do Campeonato Paraense e deve se classificar sem problemas aos mata-matas. O próximo duelo do Papão no torneio, inclusive, será contra o Remo, o maior rival, no dia 4 de fevereiro, no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.