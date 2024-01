Após goleada, técnico do Paysandu revela problemas físicos no time gerados por partida no Diogão

O Paysandu venceu o Águia de Marabá por 3 a 0, no Zinho Oliveira, neste sábado (27), mas com um elenco bastante desgastado fisicamente. Quem fez essa revelação foi o técnico bicolor, Hélio dos Anjos. Em entrevista coletiva após o final da partida, o treinador disse que pelo menos quatro jogadores do Papão tinham poucas condições de jogo.

"Depois do jogo de quarta-feira (diante do Caeté), eu fiquei com quatro jogadores com condições difíceis de entrar em campo. Nós não treinamos após quarta-feira esse grupo que tem mais jogos. Seria desumano se eles treinassem. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos três exames fisiológicos. Normalmente nós fazemos um para o outro jogo, mas o problema estava sendo tão grande que fizemos um no retorno deles, fizemos um ontem à noite e fizemos um hoje às 11 horas", explicou.

O treinador continuou o desabafo, agora dizendo que Nicolas, artilheiro do time e autor de dois gols no duelo contra o Azulão, estavam com dores nos tendões.

"O Nicolas jogou hoje com os dois tendões totalmente doloridos. Isso é resultado do campo ruim, campo duro de quarta-feira. Ontem eu achei por bem o grupo realmente fazer trabalhos regenerativos e voltamos para o jogo do jeito que eu queria. Eu falei para eles que nós íamos ter a oportunidade de fechar os três jogos com uma grande vitória e contra um time que todo mundo sabe que é 'carne de pescoço' jogando aqui dentro. É um time forte, com bons jogadores e a gente sabia que hoje era o jogo da autoafirmação", disse Hélio.

Críticas ao Diogão

O treinador do Paysandu voltou a criticar o campo do estádio Diogão, palco da partida contra o Caeté, na última quarta-feira (24). Logo após a partida, válida pela segunda rodada, Hélio chamou de "desumanas" as condições de jogo do estádio de Bragança.

“Paysandu e Remo são carros-chefes da competição. Caso Paysandu e Remo não estiverem na decisão, Federação perde aí R$300, R$400 mil. A realidade é essa. Se você está pagando jogador de R$80, R$90 e R$100 mil e aí joga em um campo que não tem condições. Desculpa Bragança (PA), desculpa as pessoas, mas tem condições de jogar? Alguém olha para o campo de Bragança, como nós olhamos o jogo que teve lá [Bragantino e Tapajós] e fala que é um campo que tem condições de jogar?”, disse.

Paysandu e Águia

O Paysandu venceu com tranquilidade o Águia de Marabá. Depois de um primeiro tempo dominante e uma segunda etapa mais cautelosa, o Papão aplicou 3 a 0 no atual campeão paraense e chega com moral para o clássico Re-Pa, próximo compromisso alviceleste na competição. Os rivais se enfrentam no próximo domingo (4), no Mangueirão, em partida que terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.