Águia de Marabá anuncia demissão do técnico Rafael Jaques após derrota para o Paysandu

O Águia de Marabá não teve um bom início de temporada no Campeonato Paraense, e não conseguiu vencer nenhuma partida das três primeiras rodadas da competição. O resultado do mau desempenho respingou no técnico Rafael Jaques, que foi demitido neste sábado (27), logo após a derrota para o Paysandu, na terceira rodada do Parazão.

“O Águia de Marabá informa que Rafael Jaques não é mais técnico do Azulão. A instituição agradece os serviços prestados”, escreveu o clube no anúncio da demissão por meio das redes sociais.

Jaques chegou ao Águia de Marabá em julho de 2023, para comandar o time durante a Série D do Campeonato Brasileiro, após a saída de Mathaus Sodré do comando do Azulão. Durante a passagem pela equipe, o técnico não conseguiu fazer o time subir para a Série C do Brasileirão, mas conquistou o título da Supercopa Grão-Pará 2024. A vitória do Azulão na final da competição, inclusive, foi a única da equipe na atual temporada, até o momento.

O Águia ainda não anunciou um substituto, e ainda não se sabe quem comanda a equipe no próximo desafio do Parazão, no dia 3 de fevereiro, contra o Santa Rosa, em partida válida pela quinta rodada da competição.