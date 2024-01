Em goleada, Paysandu vence o Águia de Marabá e garante liderança isolada na tabela do Parazão

O Paysandu não deu margem e garantiu mais uma vitória no Campeonato Paraense 2024, em cima do Águia de Marabá, atual campeão paraense, na tarde deste sábado (27), no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. Com o placar em 3 a 0, o Bicola se isolou na liderança da competição, com 100% de aproveitamento.

Com a partida demonstrando a grande capacidade Bicolor na competição, o Papão agora acumula 9 pontos e é o líder da tabela do Parazão, ultrapassando o Clube do Remo, seu principal rival. Enquanto isso, o Azulão de Marabá tem só dois pontos, e amarga na 9ª posição, sem nenhuma vitória no Paraense até o momento, vendo o sonho do bicampeonato ficar distante.

Nicolas se consagra

O atacante Nicolas volta ao Paysandu como grande estrela da equipe. Com quatro gols em três jogos com a camisa alviceleste, o jogador já é considerado o artilheiro da equipe, com 100% de aproveitamento nas partidas, e garantiu a goleada no Zinho de Oliveira com dois marcados por ele.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de bom futebol no Zinho Oliveira. Apesar do gramado molhado pelas fortes chuvas que atingiram Marabá nos últimos dias, ambas as equipes tiveram boas chances de gol e fizeram uma partida movimentada.

No entanto, mesmo com boa atuação do atual campeão paraense, o domínio do Papão foi evidente. Desde os primeiros minutos o Paysandu foi melhor que o adversário e fez por onde abrir o placar com Bryan, que de lateral estava atuando como atacante e fez jus à nova posição. Após o gol sofrido, o Águia partiu para o ataque e teve chances de empate, mas acabou levando o segundo gol de Nicolas, que ampliou a vantagem bicolor.

Segundo tempo

Mesmo com muitos cartões amarelos para o Paysandu, a equipe demonstrou que não daria trégua para o Azulão de Marabá, e não saiu da ofensiva durante os 45 minutos. Com boas tentativas do Águia, o Paysandu garantiu a vitória sem levar nenhum gol, sendo um dos dois únicos times do Parazão que ainda não levou gols.

O Águia ainda reclamou um pênalti não marcado pelo árbitro Alexandre da Silva Júnior, da CBF, mas não deu para o Azulão, que viu a vitória se distanciar ainda mais com o terceiro gol bicolor, marcado por Nicolas, sendo o segundo do camisa 11 na partida. Assim, o Papão garantiu a vitória com a goleada fora de casa.

Próximos compromissos

O próximo desafio do Papão é válido pela quinta rodada do Parazão, contra o Clube do Remo, seu maior rival, no primeiro clássico Re-Pa do ano. A partida está marcada para o dia 4 de fevereiro, no Mangueirão, a partir das 17h, e a torcida bicolor já promete uma grande festa para o clássico.

Enquanto o Águia de Marabá encara o Santa Rosa, em partida também válida pela quinta rodada do Paraense. A bola rola no dia 3 de fevereiro, no Ninho do Japiim, em Castanhal, a partir das 10h.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Paysandu

3ª rodada do Campeonato Paraense de 2024

Data: 26 de janeiro

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Arbitragem: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior (CBF)

Auxiliares: Márcio Gleidson Correia Dias (CBF) e Acácio Menezes Leão (CBF)

Quarto árbitro: André Michel Petri Galina

Gols: Bryan (Paysandu) 14', Nicolas (Paysandu) 23', Nicolas (Paysandu) 26' (2T)

Cartões amarelos: Caíque Baiano (Águia de Marabá), Aleilson (Águia de Marabá), Edilson (Paysandu), Lucas Maia (Paysandu), Kevyn (Paysandu), Val Soares (Paysandu), Bryan (Paysandu)

Águia de Marabá: Axel Lopes, Dieguinho, Davi Cruz, Betão, Éric Di Maria (Matheus Paixão), Junior Dindê, Felipe Guedes (Davi Ceará), Kaique (Caíque Baiano), Elielton (Pablo), Aleilson, Alan Maia (Braga). Técnico: Rafael Jaques.

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson (João Vieira), Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, Leandro Vilela (Gabriel Bispo), Val Soares, Biel (Netinho), Bryan (Eslí Garcia), Jean Dias (Hyuri), Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.