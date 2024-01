Paysandu embarca rumo a Marabá para encarar o Águia pela 3ª rodada do Parazão; vídeo

O Paysandu embarcou na manhã desta sexta-feira (26), rumo a cidade de Marabá, para o jogo contra o Águia, válido pela 3ª rodada do campeonato Paraense 2024. A partida está marcada par este sábado (27), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira.

A equipe bicolor segue invicta e 100% no Parazão com triunfos diante do Santa Rosa e Ceaté. O Papão vai encara o atual campeão paraense, que defende a hegemonia na competição ao lado do torcedor. O clube alviceleste reencontra o Azulão, após a eliminação no Parazão do ano passado. A última vez em que os dois se enfrentaram, foi no dia 29 de abril, no Mangueirão, pela semifinal do estadual. Após vitória por 2 a 1, o Águia levou o jogo para a disputa de pênaltis e eliminou o Papão ao vencer por 4 a 2.

Neste Parazão, o Águia ainda não sabe o que é vitória. A equipe comandada pelo técnico Rafael Jaques, empatou as duas partidas iniciais, contra a Tuna, 0 a 0, em Marabá, e também diante do Tapajós, fora de casa, em 1 a 1. O confronto entre Águia x Paysandu terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com