Paysandu encara o Águia de Marabá pelo Parazão de olho em ‘folga’ do rival

Após vencer o Caeté na última quarta-feira (24), o Paysandu parte para o segundo confronto consecutivo fora de casa no Campeonato Paraense. Desta vez, o duelo parece ser bem mais complicado que o primeiro. Em jogo válido pela terceira rodada, o Papão encara, neste sábado (27), às 17h, o Águia de Marabá, atual campeão do torneio. A partida, que ocorre no estádio Zinho Oliveira, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Para o duelo contra o Azulão, o Paysandu chega em posição confortável na tabela. O Bicola é o vice-líder do Parazão, com 100% de aproveitamento, mas atrás do primeiro colocado - o Remo - pelos critérios desempate. "Ajudado" pelo fato do maior rival não entrar em campo nesta rodada, o Papão vai alcançar o topo da classificação em caso de vitória.

Já o Águia de Marabá vive situação delicada no torneio. O Azulão ainda não venceu na competição e acumula dois empates seguidos - diante de Tuna Luso e Canaã. A sequência negativa deixou o time do sudeste do Pará na oitava posição da classificação, a última que garante vaga às quartas de final da competição.

Como chegam as equipes?

No Águia de Marabá, a grande baixa na equipe será o lateral-direito Bruno Limão. Destaque da equipe neste início de temporada, o jogador sofreu uma torção no joelho durante a partida contra o Tapajós na rodada passada, disputada na Arena Verde, em Paragominas. Para o lugar deixado pelo camisa 2, o técnico Rafael Jaques deve optar pela entrada do também lateral Fabinho.

Já o Paysandu terá o reforço de dois jogadores regularizados na sexta-feira (26): Michel Macedo e Cláudio Vitor. No entanto, nenhum dos dois devem ser titulares. As principais novidades do Papão devem ser no meio-campo e no ataque, já que Hélio dos Anjos deixou claro que alguns atletas desses setores foram poupados diante do Caeté. O atacante Edinho deve ser titular.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Paysandu

3ª rodada do Campeonato Paraense de 2024

Data: 26 de janeiro

Hora: 17h

Local: Estádio Zinho Oliveira

Arbitragem: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior (CBF)

Auxiliares: Márcio Gleidson Correia Dias (CBF) e Acácio Menezes Leão (CBF)

Quarto árbitro: André Michel Petri Galina

Águia de Marabá: Axel Lopes; Fabiano, Caíque, Betão e Alan Maia; Dindê, Dieguinho e Kaique; Eric Di Maria, Braga e Elielton. Técnico: Rafael Jaques.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Lucas Maia (Carlão) e Kevyn; Gabriel Bispo (João Vieira), Val Soares e Juninho (Biel); Hyuri, Nicolas e Edinho. Técnico: Hélio dos Anjos.