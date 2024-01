Copa do Brasil: com Remo, Paysandu e Águia, CBF define data do sorteio; veja a divisão de potes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2024 será realizado nesta terça-feira (30). Três paraenses estarão na disputa da competição: Águia de Marabá, Remo e Paysandu. Todos já terão enfrentamentos já nesta etapa do torneio.

Segundo o calendário de competições da CBF, a Copa do Brasil está prevista para iniciar no dia 21 de fevereiro. Participam desta primeira fase as equipes classificadas via campeonatos estaduais. Já os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B, assim como os clubes que estão na Copa Libertadores da América, participarão do torneio somente a partir da terceira fase.

Na fase inicial da Copa do Brasil, os duelos serão disputados em jogo único, com mando de campo da equipe com pior colocação no ranking de clubes da CBF. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante tem a vantagem do empate.

O Águia de Marabá, atual campeão paraense, está no Pote C. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, o Azulão vai enfrentar alguma equipe do Pote A, das melhores equipes ranqueadas do torneio. Dessa forma, em qualquer hipótese, o time de Marabá jogará em casa, mas sem a vantagem do empate para avançar.

Veja os possíveis adversários do Águia:

Corinthians-SP

Fortaleza-CE

América-MG

Internacional-RS

Bahia-BA

Atlético-GO

Cruzeiro-MG

Cuiabá-MT

Coritiba-PR

Vasco-RJ

Já o Remo, vice-campão paraense, é a equipe paraense melhor classificada no ranking de clubes da CBF. Segundo o regulamento da Copa do Brasil, o Leão vai enfrentar alguma equipe do Pote E. Por conta disso, o Time de Periçá jogará como visitante e com a vantagem do empate para avançar.

Veja os possíveis adversários do Remo:

Operário-MT

Humaitá-AC

Trem-AP

São Luiz-RS

Treze-PB

Operário-MS

Porto Velho-RO

Rio Branco-AC

Anápolis-GO

Iguatu-CE

O Paysandu, terceiro colocado no último Parazão, está no Pote C. Conforme o regulamento, o Bicola vai enfrentar alguma equipe do Pote G. Por conta disso, o time alviceleste jogará como visitante e com a vantagem do empate para avançar.

Veja os possíveis adversários do Paysandu:

Athletic-MG

Nova Venécia-ES

Maranhão

Itabaiana-SE

Costa Rica-MS

Murici-AL

River-PI

GAS-RR

Villa Nova-MG

Ji-Paraná-RO