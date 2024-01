CBF define data para sorteio da primeira fase da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve anunciar, nos próximos dias, a data do sorteio que define os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. A CBF trabalha com a data de 24 de janeiro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para definir os jogos inaugurais do torneio.

A primeira fase está marcada para o final de fevereiro. Os 40 jogos da primeira fase ocorrerão nos dias 21 e 28 de fevereiro. Minas terá cinco representantes nesses jogos: Cruzeiro, América, Athletic, Tombense e Villa Nova. O Atlético, por estar classificado à Libertadores, só entra no torneio na terceira fase.

Os times serão divididos em dois potes: um grupo com os 40 mais bem ranqueados e o outro com os 40 piores. Esses times se enfrentam em jogo único. O time melhor colocado no ranqueamento da CBF tem a vantagem de avançar com um empate, mas joga fora de casa.

O chaveamento da segunda fase é direcionado via regulamento. Ou seja, a partir do sorteio da primeira etapa, as equipes já saberão os adversários da fase seguinte do torneio.