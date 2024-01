Tapajós e Águia de Marabá fazem jogo equilibrado e empatam na Arena Verde

Tapajós e Águia de Marabá bem que tentaram, mas continua faltando fôlego aos times, que engataram o segundo empate seguido no Campeonato Paraense. Os dois times se enfrentaram na tarde desta terça-feira (23), na Arena Verde, em Paragominas, pela segunda rodada do Parazão. O empate em 1 a 1 foi tudo o que as equipes produziram em 90 minutos. Com isso, o Azulão soma dois pontos, assumindo temporariamente a liderança do grupo A, enquanto o Tapajós chega aos dois pontos, mantendo-se na vice-liderança do grupo C.

Com a bola rolando, o atual Campeão Paraense assumiu um comportamento mais agressivo em campo, não necessariamente finalizador. O time passou a controlar as ações no meio-campo, promovendo alguns poucos ataques, a maioria sem perigo. No entanto, aos 13 o cenário mudou, quando Alan Maia recebeu na meia-lua e achou Braga em boa posição. O atacante tocou por cima, deixando o companheiro entre os dois zagueiros, de frente para o goleiro. Com o camisa 1 adiantado, o centroavante deu um toque por cima, abrindo o placar em favor do Águia.

O gol deixou o Tapajós mais acanhado, para o incômodo do técnico Alexandre Finazzi, que também se mostrou muito incomodado com o estado sofrível do gramado da Arena Verde. Apesar disso, não houve mudança tática na equipe, da mesma forma que Rafael Jaques manteve o Águia com as linhas adiantadas, ao invés de aguardar o adversário para sair nos contra-ataques.

O placar permaneceu favorável ao azulão por todo o primeiro tempo. O empate do Boto só empatou aos 13 do segundo tempo, depois de trocar uma longa sequência de passes, que resultou em um lateral, cobrado diretamente na área por Talisson. Na sobra, Nilson foi mais esperto e empurrou para o gol, empatando a partida em 1 a 1.

No próximo sábado (27), o Águia recebe o Paysandu no Zinho Oliveira. Já o Tapajós entra em campo no domingo (28), contra o Remo, na Arena Verde.