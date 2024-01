Parazão: Jogo entre Tapajós x Remo pode sair da Arena Verde e ir para o Mangueirão; saiba mais

A 3ª rodada do Parazão 2024 poderá ter mudança. A partida entre Tapajós x Remo, marcada para o próximo domingo (28), na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA), poderá mudar de local e ser disputada no Mangueirão, em Belém. A informação foi confirmada pelo presidente do Tapajós, Sandiclay Monte, que aguarda um posicionamento oficial da Federação Paraense de Futebol.

O presidente do Tapajós informou ao O Liberal que tomou conhecimento de uma possível mudança de local da partida por mensagens de aplicativo de mensagens, mas não tem nada de oficial. Para Sandiclay Monte a intenção é jogar em Paragominas contra o Remo, mas vai aguardar a respostas de representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF), que estarão na Arena Verde, nesta tarde, para acompanhar a partida entre Tapajós x Águia de Marabá, que se enfrentam às 16h.

“Da minha parte não terá nada de mudança de local. Ninguém falou nada, ninguém me comunicou, mas soube dessa possível mudança através de mensagens. Hoje alguns membros da FPF estarão na Arena Verde e vamos aguardar. Ninguém do Remo me procurou. O gramado sempre será uma dificuldade no Campeonato Paraense, os clubes alegam que não possuem condições e vamos esperar”, disse.

A mudança pode ocorrer devido ao gramado da Arena Verde, porém, nenhuma partida ainda foi disputada no local, que deverá passar por uma avaliação de membros da FPF. Até o momento o jogo entre Tapajós x Remo, segue mantido para a Arena Verde, em Paragominas, no próximo domingo (28), às 16h.