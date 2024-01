Remo divulga bastidores da estreia no Parazão e goleiro Marcelo Rangel frisa companheirismo do time

O Remo estreou com uma goleada de 5 a 0 diante do Canaã, no Parazão 2024. O Leão Azul divulgou os bastidores do triunfo azulino e, o goleiro Marcelo Rangel, o escolhido para ser o titular da equipe na partida, falou da formação de identidade do grupo e do comprometimento com o clube.

Titular do time comandado pelo técnico Ricardo Catalá, Marcelo Rangel mostrou liderança à frente da equipe azulina nos bastidores. Dentro do vestiário, o novo goleiro azulino pediu a palavra e falou da importância do grupo e ressaltou que, o mais importante é o companheirismo, independente de quem está em campo ou na reserva.

“Qual identidade nossa equipe vai querer ter durante o ano? Qual a identidade levaremos para dentro de campo? A identidade tem que ser guerreira, pessoas que lutam, que dão a vida por quem está ao lado, companheirismo. Temos muitos acertos aqui dentro, mas temos erros também e, na hora em que um companheiro errar, volta para cima e vamos novamente. Essa é a mentalidade que esse grupo precisa. Não importa quem estará dentro de campo, o que importa é a nossa unidade, nossa identidade”, disse.

Goleiro Marcelo Rangel estava defendendo o Goiás nos últimos anos (Thiago Gomes / O Liberal)

Marcelo Rangel, de 35 anos, é natural de Marechal Cândido Rondon (PR) e estava atuando nas últimas sete temporadas no Goiás-GO. O goleiro chegou como uma das principais contratações do clube e ficou com vaga no time, desbancando o ídolo Vinícius, dono da posição nos últimos sete anos. Vinícius ficou de fora da relação de atletas para a partida contra o Canaã e o segundo goleiro do clube na partida foi o jovem Léo Lange, de 25 anos.