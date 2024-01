Águia x Paysandu: com ingressos a partir de R$ 40, Azulão inicia venda para jogo no Zinho Oliveira

O Águia de Marabá deu início, nesta terça-feira (23), à venda de ingressos para a partida do próximo final de semana contra o Paysandu, pela 3ª rodada do Parazão 2024. A partida será no sábado (27), a partir das 17, no Estádio Zinho Oliveira, no sudeste do estado. O ingresso mais barato custa R$ 40.

O Zinho Oliveira é dividido, a grosso modo, em dois setores: arquibancada descoberta, que custa R$ 40 a inteira; e arquibancada coberta, cuja entrada convencional custa R$ 80. A torcida visitante ficará em um pedaço da área descoberta e terá que desembolsar R$ 40 para entrar. As meias-entradas para estudantes custam R$ 40 (coberta) e R$ 20 (descoberta). São todos os mesmos valores que foram praticados na estreia do Campeonato Paraense, contra a Tuna Luso.

Sócio-torcedor

Outra possibilidade para os marabaenses é aderir ao recém-lançado programa de sócio torcedor do clube. Membros da modalidade mais barata, a "Azulão", que dá 30% de desconto na compra de uma entrada, pagarão R$ 28 - isso ao custo de uma mensalidade de R$ 20. Os demais planos - "Águia" e "Campeão" - dão direito à entrada livre no estádio, com mensalidades a partir de R$ 55 e R$ 150, respectivamente.