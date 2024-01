Tapajós x Águia de Marabá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23/01) pelo Parazão

Tapajós x Águia de Marabá disputam nesta terça-feira (23/01) a 2° rodada do Parazão. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Arena do Município Verde, em Paragominas (PA). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Tapajós x Águia de Marabá ao vivo?

A partida Tapajós x Águia de Marabá​ ​​poderá ser assistida pela TV Cultura, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Tapajós x Águia de Marabá chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Parazão 2024, Tapajós empatou com Bragantino e Águia de Marabá com Tuna Luso, ambos por 0 a 0.

Tapajós x Águia de Marabá: prováveis escalações

Tapajós: Tapajós: Cassiano; Tayner, Sorriso, Walter, Talisson; Paulo Henrique, Igor Gabriel, Nilson Jr, Otávio; Romulo e Mailson. Técnico: Alexandre Finazzi.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Dieguinho, David Cruz, Betão; Dindê, Felipe Guedes, Davi Ceará, Eric Di Maria; Elielton e Aleílson. Técnico: Rafael Jacques.

FICHA TÉCNICA

Tapajós x Águia de Marabá

Campeonato Paraense

Local: Estádio Arena do Município Verde, em Paragominas (PA)

Data/Horário: 23 de janeiro de 2024, 16h