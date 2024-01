Depois de dois empates na estreia, Águia e Tapajós se enfrentam no Parazão em busca dos três pontos

Em busca dos três primeiros pontos no Campeonato Paraense, o atual campeão, Águia de Marabá, enfrenta o Tapajós nesta terça-feira (23), a partir das 16 horas, na Arena Verde, em Paragominas. O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense. O Boto também corre atrás da vitória, após empatar sem gols com o Bragantino.

Do lado marabaense, a preparação da equipe foi concluída nesta segunda-feira, sob o comando do técnico Rafael Jaques. Pela tarde, o grupo se deslocou para a cidade que sediará o duelo. Na primeira rodada, o Azulão não conseguiu nada além de um empate sem gols com a Tuna Luso, mesmo mantendo em campo a maior parte do time que conquistou a Supercopa Grão-Pará neste início de temporada.

Com isso, o time divide a segunda posição no grupo A, com um ponto, ao lado do Bragantino. O líder da chave é o Castanhal, que soma o mesmo ponto, mas com dois gols marcados. O lanterna da chave é o Canaã, goleado pelo Remo no último domingo (21), no Mangueirão. Do outro lado, o técnico Alexandre Finazzi estuda a possibilidade de fazer algumas alterações no time, conforme sinalizado na última atividade antes da partida.

O Tapajós divide a segunda posição no grupo C do Parazão, com um ponto, ao lado da Tuna Luso. A liderança segue o Paysandu, que tem três pontos somados, e a lanterna com o São Francisco, derrotado pelo Caeté na partida de estreia. Para o desafio, o treinador tem todo time inicial à disposição.

Ficha Técnica

Local: Estádio Arena Verde (Paragominas)

Data: 23/01/2024

Hora: 16h

Tapajós: Cassiano; Tayner, Sorriso, Walter, Talisson; Paulo Henrique, Igor Gabriel, Nilson Jr, Otávio; Romulo e Mailson.

Técnico: Alexandre Finazzi

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Dieguinho, David Cruz, Betão; Dindê, Felipe Guedes, Davi Ceará, Eric Di Maria; Elielton e Aleílson.

Técnico: Rafael Jacques