Contra o Caeté, Hélio dos Anjos pode fazer ajustes no meio-campo do Paysandu

Nesta quarta-feira (24), o Paysandu volta a campo para a sua segunda partida pelo Campeonato Paraense. O adversário da vez será o Caeté, que vem de vitória sobre o São Francisco e jogará em casa, o estádio Diogão, no qual o técnico Hélio dos Anjos fez duras críticas sobre o estado do gramado. Dificuldades à parte, o comandante bicolor adiantou na entrevista pós jogo de sábado que um setor em específico precisa melhorar muito.

"A única coisa que eu reclamei deles, e eu falo isso aqui porque eu já falei para eles. Eu não gostei quando dei força para o meio-campo. Você mexer três posições no meio campo é para dar força. E naquele momento nós nos perdemos no jogo. Nós não tivemos a bola e eu coloquei dois armadores. Coloque o Netinho e o Biel. O Biel tem características totalmente diferentes do Juninho, que sentiu o jogo. Começou muito bem e depois sentiu o jogo, o que é muito normal", explicou o treinador, que, de fato, trocou todas as peças do setor durante o intervalo da partida contra o Santa Rosa.

A partida começou com Gabriel Bispo, Val Soares e Juninho, mas com o desenrolar da partida o treinador optou por colocar em campo João Vieira, Netinho e Biel, respectivamente. Mesmo assim, Hélio parece não ter gostado muito do que viu. "Então eu coloquei um volante por trás e dois armadores. Mas nós não jogamos. Não tivemos bola, não trabalhamos no cansaço do adversário. Foi o setor que mais mexi", admite.

As ponderações, segundo ele, já haviam sido previamente acertadas com a direção do clube, que, diante das cobranças, logo poderá voltar ao mercado de contratações para suprir as necessidades apontadas pelo técnico. "Eu falei para a diretoria que iria mexer muito nos volantes. Eu quero outro tipo de jogador. Nesse setor, o jogador tem que bater no adversário, ajustar a marcação, agredir mais. Se você não é competitivo, o adversário entra com a bola dominada o tempo todo. Eles sabem que não gostei. Não tem nenhum jogador julgado. Eu estou falando de um modo geral e eles sabem como eu trabalho. Vamos corrigir isso aí", reforça.

Outro ponto destacado pelo treinador foi a defesa, que, ao menos neste caso, agradou mais, haja vista ter sido preenchida por dois atletas que conhecem bem o estilo de jogo adotado por Hélio dos Anjos.

"Outra questão são os dois zagueiros. Zagueiro meu joga no risco o tempo todo. O Wanderson já sabe que é assim. Carlão, com 18 para 19 anos, já jogava assim comigo no Náutico. É um jogador que precisa de jogo. É aquela história de empresários que querem levar para Europa, Almería, essas coisas. Chegou lá e ficou um ano e meio jogado. Num momento de 21, 22, 23 anos. É um jogador que precisa de jogo, pois é super agressivo, rápido na função e isso me deixou feliz a função", encerra.