Paysandu na liderança, Remo com jogo a menos e Tuna invicta; veja a classificação do Parazão

A 3ª rodada do Campeonato Paraense chegou ao fim, mas ela não ficou completa. A partida entre Tapajós x Remo foi adiada pela FPF por conta das condições do gramado da Arena Verde. Paysandu, Tuna e Santa Rosa foram os destaques da 3ª rodada.

VEJA MAIS

O Papão segue líder da competição com três vitórias em três partidas. São 9 pontos conquistados e Nicolas provando que é artilheiro. Nesta rodada o Paysandu goleou o Águia em Marabá por 3 a 0, com dois gols de Nicolas, que segue na ponta da artilharia do Parazão com três gols. O Águia, atual campeão paraense, ainda não venceu na competição e ficou sem técnico, pois o treinador Rafael Jaques pediu demissão após o revés.

O Remo folgou na rodada e manteve a vice-liderança, mesmo sem entrar em campo. O Leão possui duas vitórias em dois jogos e soma seis pontos na classificação. A Tuna que está na cola do Leão com cinco pontos e a primeira vitória cruzmaltina ocorreu diante do Cametá, no Souza, com um 3 a 0 e dois gols de Chula para a Águia Guerreira.

Fechando os destaques está o Santa Rosa. A equipe de Icoaraci venceu a primeira no Parazão, diante do Castanhal, no CT do Japiim. O triunfo de 1 a 0 deu ao Santinha os três primeiros pontos na classificação e possibilitou a saída do Macaco-Prego da lanterna do Parazão. Além da vitória, o Santinha passou a lanterna da competição ao Castanhal.

Classificação

Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de finais do Parazão, após as oito rodadas do estadual. As duas piores equipes ao término da primeira fase serão rebaixadas para a Segundinha.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO PARAZÃO 2023

1º - Paysandu – 9 pontos

2º - Remo – 6

3º - Tuna Luso – 5

4º - Bragantino – 4

5º - Caeté – 4

6º - São Francisco – 3

7º - Santa Rosa – 3

8º - Tapajós – 2

9º - Cametá – 2

10º - Águia de Marabá – 2

11º - Canaã – 2

12º - Castanhal – 1 ponto