Remo: Atacante Ribamar treina, é apresentado e disse estar pronto para o clássico Re-Pa

O atacante Ribamar, de 26 anos, com passagens pelo Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Athletico-PR, América-MG e Chapecoense-SC, teve o seu primeiro contato com o torcedor do Remo. O jogador foi apresentado oficialmente pela diretoria do Leão e conversou com a imprensa sobre a primeira vez atuando no Norte do Brasil. O atacante fez questão de frisar a força da torcida do Remo, citou passagem curta pelo Náutico, além de elogiar a estrutura oferecida pelo Leão Azul ao elenco e disse estar pronto para o clássico contra o Paysandu.

Ribamar estava atuando no Náutico-PE e chega ao Remo com a chancela do executivo de futebol e CEO do Leão, Sérgio Papellin, que bancou sua vinda a Belém, para defender as cores do Remo. O jogador falou da receptividade, carinho e também da cobrança do torcedor e que quer retribuir o apoio que recebeu do Fenômeno Azul.

“Fico feliz com o apoio da torcida, deu pra perceber que é bem presente, a torcida é quente, sempre apoiando, junto e quero retribuir todo o carinho”, disse.

Ribamar atendendo aos torcedores do Remo no treino aberto realizado no Baenão (Samara Miranda / Remo)

Acostumado com clássicos na carreira, Ribamar garante que está pronto para estrear com a camisa do Remo no Re-Pa de domingo, diante do Paysandu. O atacante falou que não está 100% na parte física, mas se colocou à disposição do técnico Ricardo Catalá e citou suas características em campo.

“Posso melhorar fisicamente, mas se o professor quiser me usar estou à disposição, como Vasco x Flamengo, Vasco x Botafogo, Athletico-PR x Coritiba, América-MG x Cruzeiro. Foram bastantes [clássicos]. Sou um cara muito brigador. Mesmo com a minha estatura gosto de sair um pouco da área e incomodar sempre [os adversários]”, falou.

Ribamar na sala de imprensa na primeira entrevista oficial pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Ribamar já recebeu o recado de como é jogar no Remo e de como o clube trabalha para buscar o retorno à Série B. O jogador afirmou que conversou com o meia Camilo, um dos líderes do elenco e da confiança que o grupo e o técnico Ricardo Catalá deram a ele na chegada. O atacante fez questão de elogiar a estrutura que o Remo oferece aos atletas e disse que ficou surpreso com o que encontrou no clube.

“O Camilo conversou comigo, falou do projeto do Remo e vejo que o grupo passa muita confiança, o professor também passa bastante também e um excelente trabalho. Com o tempo vamos ficando confiantes em conseguir os objetivos do clube. O grupo é muito receptivo. Já trabalhei com alguns jogadores, me receberam bem, os funcionários também. Adorei a estrutura do clube, me surpreendi positivamente e fico feliz e mais confiante para fazer o meu trabalho”, contou.

O novo atacante azulino comentou da importância em atuar no Remo, do que representa na carreira vestir a camisa do clube paraense e fez o convite ao torcedor do Leão a comparecer no Mangueirão, no clássico diante do Paysandu.

“Vestir a camisa do Remo representa muito. É a primeira vez que jogo no Norte e jogar no Remo é satisfação e espero contar com o torcedor no jogo de domingo, que será de suma importância para nossa equipe”, finalizou.

Além de Ribamar, o atacante Kelvin, que também foi contratado e anunciado no mesmo dia, ainda não estão inscritos no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). As inscrições devem ocorrer nessa semana e, para estarem aptos para o Re-Pa, o prazo máximo é sexta-feira (2).