Atacante Kelvin é apresentado pelo Clube do Remo e fala sobre torcida azulina e expectativas

Na fase final da construção do elenco para a temporada 2024, o Clube do Remo apresentou mais um de seus novos jogadores, o atacante Kelvin, de 30 anos, que chega ao Leão com grandes expectativas para as competições com a equipe. O jogador estava jogando no Ryukyu, do Japão, e chega para ajudar na linha de frente da equipe azulina.

“Estou muito feliz com essa minha nova oportunidade aqui no Remo. Estava no Japão, fiquei um ano e meio lá e isso foi muito para mim, porque é uma cultura diferente. O futebol também é bem diferente do Brasil, um futebol um pouco mais tático. E tecnicamente também são ótimos. Enfim, foi ótimo pra mim, e eu chego aqui pra somar, pra ajudar meus companheiros, entrar nesse projeto e conquistar nossos objetivos”, disse.

O jogador é famoso por ter feito o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, chorar, em 2013. Na época, Kelvin atuava pelo Porto, e garantiu o gol da vitória do clube em cima do Benfica, seu maior rival, ultrapassando na tabela e ajudando a equipe a garantir o título do Campeonato Português na época.

Sobre as próprias características em campo, Kelvin foi objetivo: é rápido, ofensivo e habilidoso. “Eu sempre tive o mesmo estilo de jogo, sou atacante pelas laterais, também jogo pelo meio ali, mas eu sou um jogador bem ofensivo, bem rápido, habilidoso, que gosta do um pra um. Então eu sempre tive essa minha característica e creio que tendo as minhas oportunidades aí eu possa acrescentar no grupo”, explicou.

Com a vasta experiência por diversos clubes estrangeiros e brasileiros, Kelvin já passou por Rio Ave e Porto, em Portugal, além do Palmeiras-SP, São Paulo-SP, Vasco da Gama-RJ, Fluminense-RJ, Coritiba-PR, Avaí-SC e Vila Nova-GO. O atacante espera agora que a experiência contribua para uma temporada de sucesso vestindo a camisa azulina, e afirma que está à disposição do técnico Ricardo Catalá para ajudar tanto na ofensiva quanto na defesa do Leão.

“Onde o professor precisar ali, da na parte ofensiva, até parte defensiva, estou à disposição. Tenho uma boa experiência, já joguei em várias posições, no Japão agora também tava jogando em várias posições, e o treinador me usava no meio de campo também. Acho que em qualquer lugar que ele me colocar ali eu vou dar o meu máximo né, estou ansioso para jogar. Claro que não vou querer fazer coisas que eu não sei né, mas posso ser usado em várias posições ali e tô ansioso para jogar”, afirmou.

Com experiências também atuando contra o Leão, Kelvin já conhece a torcida azulina e tem noção das cobranças que deve receber, principalmente para ajudar o Remo a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que agora o maior rival do time, o Paysandu está na Segundona.

“Já sabia que aqui a torcida é apaixonada, já joguei aqui contra o Remo e eu sei como é a pressão, como funciona a pressão aqui. E é um lado bom, porque é uma torcida que não abandona, é uma torcida que está ali com o clube, não quer deixar o clube cair, não quer ver o clube mal, então isso é muito bom, é importante para os jogadores também. Creio que isso vai ser bom o ano todo para que a gente consiga os nossos objetivos todo mundo junto”, disse.

O próximo desafio do Clube do Remo é contra a Tuna Luso, pela quarta rodada do Parazão 2024, no dia 8 de fevereiro, no Estádio Baenão. O Remo, com o Tapajós, fica um jogo atrasado após o adiamento da partida entre ambos, pela terceira rodada do Campeonato, que será realizada apenas no dia 14 de fevereiro.