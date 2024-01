Remo: Treino aberto no Baenão contou com apoio da torcida e os novos atacantes contratados pelo Leão

O Remo aproveitou a folga na tabela do Campeonato Paraense para treinar e ajustar o time para o grande clássico Re-Pa, diante do Paysandu, marcado para o próximo domingo (4), no Mangueirão. Sem jogo neste final de semana por conta do adiamento da partida contra o Tapajós, o time comandado pelo técnico Ricardo Catalá se apresentou no Baenão em um treino aberto ao torcedor azulino, que não acompanhava um treinamento da equipe há meses.

A equipe azulina atuou duas vezes neste Parazão e venceu as duas. A primeira de goleada diante do Canaã, por 5 a 0 e a segunda por 1 a 0, contra o Castanhal, ambas disputadas no novo Mangueirão. O técnico Ricardo Catalá aproveitou a folga na tabela para melhorar o condicionamento físico, além de testar peças e dar entrosamento à equipe.

A movimentação do time contou com um bom número de torcedores nas arquibancadas do Baenão. O treino também marcou o primeiro contato dos novos contratados com o torcedor. Os atacantes Kelvin e Ribamar, recém-contratados pela diretoria azulina, já treinaram e de olho no clássico contra o Paysandu. Os dois atletas ainda não foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O prazo para que os atletas tenham seus nomes publicados no sistema da CBF e possam participar do clássico é a próxima sexta-feira (2). Ribamar foi bastante assediado pelo torcedor azulino, distribuiu autógrafos e fez fotos com os torcedores no alambrado do Baenão.

No final da movimentação, os jogadores foram aplaudidos pelos torcedores na descida para o vestiário. Paysandu x Remo duelam no próximo domingo (4), às 17h, no novo Mangueirão, em Belém, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, no primeiro clássico da temporada e que pode ser o único. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no OLiberal.com