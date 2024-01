Tuna goleia o Cametá no Estádio do Souza e segue invicta no Parazão

Saiu a primeira vitória da Tuna Luso no Campeonato Paraense de futebol em 2024. A Lusa goleou o Cametá na manhã deste domingo (28), no Estádio Francisco Vasques, em Belém e garantiu o primeiro triunfo cruzmaltino no estadual.

A Lusa abriu vantagem logo no primeiro tempo. A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar, abriu o marcador logo aos 8 minutos com o zagueiro Dedé, aproveitando cobrança de falta na área, o defensor da Lusa se antecipou à zaga do Cametá e saiu pra comemorar, 1 a 0 Águia.

O segundo gol da Tuna ocorreu aos 26 minutos da primeira etapa. Jonathan Chula recebeu passe dentro da área, driblou o goleiro e mandou para as redes. Na comemoração, Chula pegou a cabeça dá Águia, mascote da Tuna, e vibrou bastante. Lusa 2 a 0.

A Tuna no segundo tempo continuou em cima e chegou ao terceiro gol também com Jonathan Chula. A bola foi cruzada na área pelo lado direito e Chula apareceu sozinho e só teve o trabalho de empurrar para as redes, marcando segundo dele e o terceiro da Águia Guerreira.

Com o resultado a Tuna chegou aos cinco pontos na tabela do Parazão e segue invicta. Já o Cametá perdeu a primeira no Campeonato Paraense e ainda não conseguiu vencer no estadual e possui dois pontos somados. O próximo compromisso da Lusa será diante do castanhal, no CT do Japiim, no domingo (4), às 10h, em jogo válido pela 5ª rodada do Parazão. Já o Mapará encara o São Francisco, também no domingo (4), às 10h, no Estádio do Souza.