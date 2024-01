Canaã chega perto, mas não segura vitória contra o Caeté, que empata nos acréscimos

O Canaã bem que tentou segurar a vitória, mas não conseguiu e levou o empate do mandante Caeté, neste sábado (27), terminando em 1 a 1, a partida realizada no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2024.

O visitante Canaã começou bem o jogo, e na ofensiva, em uma saída pela lateral aos 10 minutos do primeiro tempo, o camisa 9 Joel viu a oportunidade e colocou a bola no fundo da rede, marcando o único gol dos dois tempos regulares. Tentando segurar o placar, o Canaã seguiu a partida, que correu truncada, sem grandes emoções para ambos os lados. O Guerreiro Caeteuara até tentou, mas se viu impossibilitado pela zaga visitante e não conseguiu marcar o empate no tempo regular.

Com 14 minutos de acréscimo determinados pela árbitra Gleika Oliveira Pinheiro, o Caeté não perdeu a grande oportunidade da partida e avançou na pequena área, e aos 47’ do segundo tempo o camisa 21 Alê empatou com o Canaã, garantindo o ponto da partida.

Agora o Caeté assume o terceiro lugar da tabela, com 4 pontos, ultrapassando o São Francisco que está com um jogo a menos. Enquanto o Canaã amarga no fim da classificação, com a 10ª posição, sem nenhuma vitória até o momento.

O próximo compromisso do Guerreiro Caeteuara é contra o Bragantino, pela quinta rodada do Parazão, no Estádio Diogão, no dia 3 de fevereiro. Enquanto o Canaã pega o Tapajós, no dia 5 de fevereiro, no Estádio Benézão.