Caeté tem quatro lesões após jogo contra o Paysandu; presidente nega interferência do gramado

Quatro jogadores do Caeté se lesionaram na partida contra o Paysandu, disputada na última quarta-feira (24) no estádio Diogão, em Bragança. A informação foi confirmada pelo presidente do Guerreiro Caeteuara, Rodrigo Barata.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o mandatário do Caeté disse que as lesões não foram graves. Rodrigo também negou que as lesões tenham sido causadas pelo estado do gramado do estádio Diogão.

"As lesões ocorreram durante o jogo e precisamos fazer substituições, porém todas foram sem gravidade. Acredito que não (lesões pelo gramado do Diogão). Tivemos lesões no Souza no jogo de estreia", disse Rodrigo.

Após a partida contra o Caeté, o atacante do Paysandu Nicolas fez críticas ao campo de jogo. Em entrevista logo após o confronto, que foi válido pela segunda rodada do Parazão. Segundo o jogador bicolor, o campo do Diogão estava em condições "desumanas".

"A comunidade de Bragança (PA) não merece um espetáculo assim, a sociedade paraense não merece ver um jogo de futebol de um dos maiores clubes do norte jogando em condições como essas, desumanas, em um horário como esse. Acredito que os atletas do Bragantino e do Caeté estão muito propícios a lesões mais graves", disse.

Quem também questionou o estado do gramado foi o técnico bicolor, Hélio dos Anjos. Segundo ele, alguns jogadores do Paysandu não foram nem relacionados para a partida, porque a comissão técnica alviceleste já havia avaliado o campo como "impraticável".

"Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Tiram as condições técnicas dos dois times jogarem. Não falo só pelo Paysandu. O Caeté melhorou muito do jogo passado para esse, atuando em dois campos sofríveis. Eu não quero entrar muito nisso, mas eu tenho que preservar a integridade dos meus jogadores", afirmou.

Questionado sobre as críticas, o presidente do Caeté disse que prefere não se pronunciar.

Diogão

O Estádio Diogão é uma praça esportiva particular e não pertence à Prefeitura de Bragança. O local é o palco das partidas dos dois representantes da cidade no Parazão (Bragantino e Caeté).