Re-Pa: clássico entre Paysandu e Remo pelo Parazão 2024 terá arbitragem local e uso de VAR

O clássico entre Paysandu e Remo, deste domingo (4), terá arbitragem local e assistência do árbitro de vídeo, o VAR. Em meio à grande rivalidade envolvida na partida, válida pela 5ª rodada do Parazão 2024, a ação foi confirmada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) na noite de terça-feira (30), após reunião extraordinária do Conselho Técnico dos clubes, que também debateu outras questões relacionadas ao estadual, como a inversão de mando de campo.

O sorteio da equipe de arbitragem escalada para o clássico ocorrerá nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, na sede da Federação. O estabelecimento do VAR no Re-Pa com o uso de arbitragem 100% local foi comemorado pela FPF, já que, nas últimas décadas, Remo e Paysandu tiveram por hábito solicitar que fosse escalada uma equipe de arbitragem de fora do Pará sob alegação de conseguir, assim, maior sensação de segurança e isonomia.

“Ficamos muito felizes com a confiança dos clubes em nosso trabalho e temos certeza que a equipe de arbitragem paraense tem plenas condições de exercer um excelente trabalho no clássico de domingo”, comemorou Fernando Castro, presidente da comissão de arbitragem da FPF.

Já o presidente da Federação, Ricardo Gluck Paul, exaltou o trabalho da instituição em renovar o quadro de árbitros e reconquistar a confiança dos clubes, especialmente Remo e Paysandu.

"Estou muito entusiasmado com o momento que a arbitragem paraense passa de ampla renovação, com muitos árbitros promissores e sendo cada vez mais capacitados pela CBF. Hoje temos o reconhecimento da própria CBF como um dos exemplos no Brasil de transformação de quadro arbitral", afirmou Gluck Paul.

"Nosso sonho é reconquistar a relevância do Estado nos quadros arbitrais das séries A e B do Brasileiro e recuperar o escudo FIFA, que já tivemos", complementou o dirigente.

Paysandu e Remo se enfrentam domingo (4) pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. A partida começa às 17h no Estádio Mangueirão, em Belém. Os ingressos de arquibancada para torcedores do Leão estão esgotados e, da carga reservada para bicolores, 80% já foi vendida. A expectativa é de que estão presentes quase 50 mil pessoas no Re-Pa, que pode ser o único clássico dos grandes rivais paraenses na temporada.