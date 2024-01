Remo anuncia ingressos esgotados para arquibancada Lado A do Re-Pa deste domingo (4), no Mangueirão

O Clube do Remo anunciou na manhã desta quarta-feira (31), por meio de postagem em uma rede social, que os ingressos para a arquibancada Lado A estão esgotados, para o confronto contra o Paysandu pela 5ª rodada do Parazão 2024.O maior clássico do futebol paraense ocorrerá no próximo domingo, (4), a partir das 17h, no novo Mangueirão, e os ingressos para as cadeiras e camarote seguem disponíveis, com cadeiras no valor de R$120 e camarotes fechado com 15 pessoas.

A promessa dos dois clubes é de casa cheia no estádio, uma vez que este é o primeiro Re-Pa do ano e pode ser o último, caso as equipes não avancem nos torneios da temporada. Tal informação fez com que os torcedores corressem contra o tempo para garantir as entradas para a partida. As vendas iniciaram na quinta-feira (25) tanto nas lojas oficiais dos clubes, quanto pelo site https://www.ingressosa.com/

