Remo pode ter retorno de meio-campista para o Re-Pa; zagueiro é liberado pelo NASP

O Remo teve 10 dias de folga para ajustar a equipe para o clássico contra o Paysandu, no próximo domingo (4), às 17h, no Mangueirão, pela 5ª rodada do Parazão. A equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá poderá ter novidades nos relacionados para o jogo. Dois atletas que estavam no Departamento Médico podem ser opções do treinador.

O volante Daniel foi liberado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) nesta semana. O jogador foi titular e estreou com a camisa do Remo diante do Canaã, na goleada por 5 a 0, na estreia do clube no Parazão, porém, ficou de fora da segunda partida contra o Castanhal. De acordo com informações de uma fonte do clube, o jogador conseguiu se recuperar e pode ser uma das opções de Catalá.

Além de Daniel, o Remo também poderá ter entre os relacionados para o clássico o zagueiro Jonilson, cria das categorias de base do clube que trabalhou com Ricardo Catalá na temporada de 2023. O atleta estava no NASP fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Até o momento apenas o atacante Pedro Vitor ainda não poderá atuar pela equipe, já que ainda está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho.

A única ausência, no momento, poderá ser o atacante Ribamar, recém-contratado. Porém, mesmo que seja regularizado a tempo, talvez não apareça entre os relacionados, porque que não entra em campo desde agosto, pela Série C de 2023, quando defendia o Náutico. O jogador pode precisar de um período maior de preparação física para estrear pelo Leão Azul.

Paysandu x Remo duelam pela 5ª rodada do Campeonato Paraense no próximo domingo (4), às 17h, no Colosso do Bengui. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.