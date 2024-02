Paysandu 110 anos: aniversário nesta sexta-feira (2) tem festa e presente aos torcedores

Nesta sexta-feira (2), a nação bicolor entra em festa, com a celebração dos 110 anos do Paysandu Sport Club, o maior vencedor de títulos do futebol amazônico. A data será comemorada pelo clube com uma grande programação que vai contemplar torcedores, associados e, como pede a tradição, o belo presente para o primeiro bebê bicolor nascido na Santa Casa de Misericórdia do Pará.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O clube foi fundado no dia 2 de fevereiro de 1914, um ano marcante para a história da humanidade, por ser o marco inicial da Primeira Guerra Mundial. Enquanto os europeus iniciavam o primeiro grande conflito bélico da história, na distante Belém do Pará, um grupo de desportistas do então Norte Club resolveram criar uma nova agremiação esportiva, sob a liderança de Hugo Manoel de Abreu Leão, para bater de frente em pé de igualdade com seus adversários da época, entre eles o "Grupo do Remo", que viria a ser o seu grande rival na história.

A escolha do nome, a princípio "Paysandu Foot-Ball Club", também nasceu a partir de uma referência militar, o chamado "Cerco de Paysandú", ocorrido na Guerra do Uruguai, quando as Forças Brasileiras e as Forças do Colorado tentaram tomar a cidade de Paysandú, no país vizinho. Embora as bases históricas assentem o nome num episódio bélico, o Paysandu se tornou um pacífico gigante dos gramados, contabilizando ao longo da história verdadeiros exércitos de atletas que foram empilhando as mais diversas conquistas.

VEJA MAIS

Hoje, o Paysandu representa com dignidade o futebol da região norte do Brasil, com títulos e feitos inéditos até hoje, como a participação histórica na Taça Libertadores de 2003, que consagrou a geração vitoriosa encabeçada por Robgol e Vandick. Este último, inclusive, chegou a presidir o Papão após se aposentar dos gramados e até hoje não esconde sua paixão pelo clube que o acolheu.

"Sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de jogar no Paysandu e ter participado de tantas conquistas pelo clube. O Paysandu foi o Clube mais importante da minha carreira e hoje é dia de parabenizar toda nossa torcida que tanto contribuiu para que o Papão se tornasse o Maior Clube do Norte. Feliz, muito feliz por fazer parte dessa História", disse o ex-atleta, presidente e vários outros cargos ligados ao futebol bicolor.

Em sua história, o Paysandu acumula dezenas de títulos, feitos e honrarias, que até hoje orgulham a enorme torcida apelidada de Fiel Bicolor. Os mais expressivos dessa extensa lista são, sem dúvida, o título da Copa dos Campeões, duas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B, uma Copa Norte, três taças da Copa Verde e 49 títulos do Campeonato Paraense, sendo o maior campeão do torneio.

Programação

Como é tradição, às 11h o Paysandu vai presentear o primeiro bebê nascido no dia 2 de fevereiro de 2024 na Santa Casa de Misericórdia do Pará com um enxoval completo do clube. Durante toda a sexta-feira, o Sócio Fiel Bicolor oferecerá uma mensalidade gratuita para novos adeptos do programa. Aqueles que se associarem nos planos semestral ou anual terão direito a um mês adicional grátis.

Na sexta-feira, às 19h30, a Sede Social receberá representantes de todos os setores do clube, convidados e associados para comemorar o aniversário do Paysandu em uma reunião solene. No sábado (3), o clube abrirá as portas do Estádio Banpará Curuzu para receber a torcida em um treino aberto ao público. Neste dia, o bolo será cortado e distribuído aos torcedores.