Papão terá em 2024 o maior orçamento da sua história

Mais de R$ 37 milhões. O orçamento do Paysandu virá multiplicado em 2,5 em 2024. Um salto fabuloso nas finanças, mas também nos custos, por investimentos para o padrão de Série B. Assim mesmo, se bem gerida, essa nova receita vai permitir melhorias na estrutura física do clube, principalmente no Centro de Treinamentos, que é a grande prioridade.

Todo clube que sobe de série precisa subir também o padrão de funcionamento para ter possibilidade de se manter ou avançar de série novamente. Nesse processo, todas as decisões têm que ser muito bem medidas. Afinal, erros podem implicar em rebaixamento, grandes dívidas e doloroso realinhamento financeiro. O clube tanto pode decolar como pode voltar para o atoleiro. Depende de quem o dirige!

Finalmente, compromissos formalizados no Leão

Faltando 25 dias para as eleições do Remo, finalmente são apresentadas propostas formais, em documentos. As chapas encabeçadas por Antônio Carlos Teixeira e Jader Gardeline foram as primeiras a expor suas plataformas em formato básico de projeto. É dever dos associados/eleitores fazer análise comparativa desses compromissos formais, e ignorar candidatura que limite a campanha a ataques e promessas verbais.

Desde ontem a disputa eleitoral do Remo tomou perigoso rumo de judicialização com os pedidos de impugnação das candidaturas de Marco Antônio Pina à presidência e de Fábio Bentes ao Condel. No mínimo, por enquanto, está desviado o foco que deveria ser exclusivo das propostas.

BAIXINHAS

* Boa sacada do Paysandu essa de programar jogo do time da Libertadores 2003 na inauguração do primeiro campo do CT, em Águas Lindas, dia 2 de dezembro. Assim, o clube vai aproveitar a vinda de quem está fora do estado para uma festa organizada pelo ex-jogador Vanderson, na Vila do Apeú, em Castanhal.

* Acesso à Série B triplicou a quantidade de sócios torcedores no Paysandu. Agora são cerca de 9 mil ativos. O marketing do clube está incumbido de estratégias que mantenham o quadro em crescimento.

* Pedro Victor, 25 anos, segue na rotina de atividades no seu pós-cirurgia. O atacante do Fortaleza, cedido ao Remo, deverá ter o empréstimo prolongado para a próxima temporada, com muito crédito junto à torcida azulina. PV só deve voltar a jogar em abril.

* Richard Franco volta ou não volta para o Leão Azul em 2024? O paraguaio foi reserva em grande parte da "era" Ricardo Catalá, mas terminou em alta e com crédito junto ao técnico, cuja volta é quase certa. O meia Richard Franco fez 28 jogos e 5 gols este ano.

* Zagueiro Paulão, do Paysandu, em recuperação de cirurgia, só deve ficar pronto para jogar em junho. É um atleta que está nos planos de Hélio dos Anjos para a Série B. Paulão vai completar 38 anos dia 25 de fevereiro.

* Parazão 2024 terá mais um clube do interior (Canaã ou Parauapebas) e um metropolitano (Santa Rosa ou Santos). Os outros interioranos serão Águia, Castanhal, São Francisco, Cametá, Tapajós, Bragantino e Caeté. E os outros metropolitanos: Paysandu, Remo, Tuna.

* Glória mundial para o futsal do Pará. Time do Colégio Santa Rosa representou o Brasil e brilhou goleando o time da França por 7 x 3, na decisão do título do Mundial de Desporto Escolar. Show dos meninos paraenses, ontem, na Sérvia. Chegaram lá como campeões brasileiros e estão saindo campeões do mundo.

* Coluna dedicada à memória de Carlinhos Maracanã, que morreu ontem em Benevides, onde morava. Foi revelação do campeonato intermunicipal que brilhou nos anos 70 pelo Paysandu e nos anos 80 pelo São Paulo. Depois, por vários outros clubes. Entre muitas outras virtudes, chutava muito forte e fez muitos gols de fora da área.