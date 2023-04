Libertadores, 20 anos da grande glória do Papão

Oito jogos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Com o aproveitamento de 70,83%, o Paysandu tem recorde entre os clubes brasileiros na história da Copa Libertadores. A campanha está completando 20 anos e a data de 23 de abril ficou marcada pela vitória sobre o Boca Juniors na Bombonera, em Buenos Aires. O sucesso na Libertadores colocou o Papão no 39° lugar do ranking mundial de clubes, em outubro de 2003, na atualização mensal. Foi o apogeu do clube bicolor e do futebol paraense.

A história da glória internacional, nas reportagens e na memória de quem vivenciou, é o que ficou como legado. O clube pecou ao deixar de investir na infraestrutura os milhões de reais que a Libertadores proporcionou. Fora a história riquíssima, o Papão saiu como entrou.

Por quanto o Remo comprou o CT?

Foi quebrado o segredo. O Centro de Treinamentos do Carajás foi comprado pelo Leão Azul por R$ 3.250.000,00. Hoje o imóvel azulino vale mais que o dobro!

Na negociação, o presidente Fábio Bentes pagou a entrada e assumiu o compromisso de quitar até o final da gestão, em parcelas determinadas pelo fluxo financeiro do clube. A quitação do saldo devedor de R$ 800 mil foi viabilizada pelas cotas da atual Copa do Brasil, antes do prazo acordado.

O Remo está vivendo uma realidade financeira privilegiada e sendo muito responsável em investir na infraestrutura. Só no CT a atual gestão já investiu mais de R$ 1 milhão em melhorias, além do valor da compra. Isso é engrandecimento!

BAIXINHAS

* O CT do Remo ainda é básico. Há o que ser acrescentado até atingir as condições ideais, mas já é muito para um clube que dependia de favores para ter onde treinar. Já há claros sinais do CT como propulsor do clube no futebol. Sinais mais evidentes nas categorias de base.

* Paysandu 31, Remo 20 contratações (jogadores) nesta temporada. E outras contratações estão engatilhadas. Os dois clubes procuram atacante de área, artilheiro.

No Remo isso deve significar nova função para Muriqui, como meia ofensivo.

* Hoje, 19 horas, Goiás x Corinthians, jogo para os bicolores observarem o Goiás, adversário da decisão da Copa Verde, em maio, e para os azulinos analisarem as influências de Cuca no Corinthians. Afinal, quarta-feira foi, em Itaquera, o Leão poderá faturar R$ 3,3 milhões e mais a renda de outra fase da Copa do Brasil.

* A invasão do gramado do Mangueirão por um cachorro, no jogo Remo x Caeté, foi tratada como algo engraçado, mas também deve ser vista como alerta. Há outros cães e gatos no estádio. Alguém precisa se responsabilizar por prendê-los sempre que houver jogo.

* Bom lembrar que em 2014 uma cadela atralhou um ataque do Remo em pleno Re-Pa (Copa Verde), fato de grande repercussão nacional. Pegaria muito mal a repetição.

* Experiente volante Claudinei, 34 anos, vai compor a delegação remista para o jogo contra o Corinthians. Ele é o reserva de Uchôa e jogador habituado a grandes pressões, tal como Vinícius, Galdezani, Richard Franco e Muriqui.

* Fluminense de Paulo Henrique Ganso e Fortaleza de Yago Pikachu, que jogam em Belém terça e quarta pela Copa do Brasil, vão se enfrentar na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, sábado, em Fortaleza.

