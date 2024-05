Papão da imposição contra o Avaí da superação

O Paysandu é um time que joga se impondo sempre, com forte marcação e ofensividade. O Avaí é um time sob pressão, em crise, que precisa superar as próprias deficiências e que está sob novo comando. Esse confronto (imposição x superação) deve resultar num jogo tenso, disputadíssimo.

O Papão tem um ambiente sereno, mas o Avaí está fervendo pelo mau começo no campeonato e pelo agravante de atraso salarial. Há uma crise institucional no Leão catarinense. Essas circunstâncias dão ao jogo um ar de decisão para o Avaí, e não será menos importante para o Paysandu. Afinal, se a primeira vitória não vier, o clima pode azedar no universo bicolor. O jogo seguinte do Papão será no interior de São Paulo, dia 12, contra o Mirassol.

Leão Azul e suas três exceções

O goleiro Marcelo Rangel, o lateral Thallys e o volante/meia Jaderson são os três únicos jogadores do Remo em regularidade positiva. O zagueiro Bruno Bispo e o meia Pavani podem se considerar com crédito. No mais, há débitos técnicos (bem o caso de Ribamar) e débitos de competitividade. Do trabalho de Gustavo Morínigo o débito é pela instabilidade do time.

Domingo, para ter êxito na Paraíba, diante do Botafogo, o Remo terá que mostrar ajustes táticos e atitude competitiva. É o mínimo que se espera de um time que tem sido duramente cobrado.

BAIXINHAS

* Taticamente, a correção fundamental a ser feita no Remo está na compactação. O time demora a se reorganizar nas ações defensivas e oferece espaços amplos pelos lados do campo. E nas ações de ataque tem exagerado nos passes médios e longos, por falta de aproximação.

* Jogos seguintes do Paysandu, após o confronto com o Avaí: dia 12 no interior de São Paulo contra o Avaí; dia 14 em Belém contra o Goiás e dia 17 em Manaus contra o Amazonas. Jogos do Remo, após o duelo com o Botafogo: dia 12 em Belém contra o Floresta; dia 19 em Belém contra o Tombense; dia 25 em Recife contra o Náutico.

* Kelvin, Felipinho, Silas e Pedro Vitor, opções para o lado direito do ataque remista no domingo. Pedro Vitor reapareceu como meia central contra a Tuna, na última vitória do Leão. É possível que esteja nos planos de Gustavo Morinigo para a mesma função, onde o time precisa acelerar as ações.

* Cantado em prosa e verso ao ser contratado, o meia Crystopher ainda não estreou pelo Paysandu. É provável que hoje tenha a sua primeira oportunidade, contra o Avaí. Pelo Boavista ele fez 15 jogos, três gols e sete assistências no campeonato carioca, jogando com os agora remistas Sheldon e Matheus Lucas.

* Robinho, 36 anos, era jogador do Avaí antes de vir para o Paysandu. Ano passado ele fez 19 jogos, dois gols e cinco assistências pelo alvi-azul de Florianópolis. Começou bem, caiu muito de rendimento e foi liberado. No Papão ele tem 33 jogos, dois gols, três assistências e muito prestígio.

* Cametá volta a jogar fora do Pará após 14 anos. Em 2010, na Série D, o Mapará foi ao Amazonas enfrentar o América e ao Amapá duelar com o Cristal. O outro adversário foi o Remo em Belém. Neste sábado o Cametá joga no Tocantins contra o Tocantinópolis.

* Boa cartada do Paysandu o empréstimo do menino Roger para o CSA. Ele precisava mudar de ambiente e ganhar novas influências na vida pessoal. Além disso, terá maiores possibilidades de jogar e se destacar.

* Dois terços do jogo com um homem a menos e atuação digna. O Águia perdeu em casa por 3 x 1, mas foi honroso diante do São Paulo na Copa do Brasil. Dia 22, a volta, no Morumbis.