Paysandu e Remo: um mau começo que nega a lógica

Pelo que produziram nos quatro Re-Pas seguidos, da Copa Verde e Parazão, Remo e Paysandu criaram expectativa de entrariam “tinindo” no Campeonato Brasileiro. Mas a expectativa de largada gloriosa está contrariada, principalmente pelo Leão Azul, que vai mal no desempenho e pior nos resultados. O Papão, com uma derrota e um empate, pelo menos, tem jogado bem. Segue com crédito, alimentando esperanças de reação na sexta-feira, em casa, contra o conturbado Avaí.

Como no futebol prevalecem as últimas impressões, já ouvimos “sentenças condenatórias”, principalmente ao Remo, que está à sombra das quatro derrotas seguidas no começo da Série C 2023. Isso é compreensível, mas muito discutível. A história mostra grandes campanhas, dos dois clubes, abertas com tropeços. A virada do Paysandu, ano passado, é o melhor sinal de que a descrença pode ser véspera de glórias.

Como estão os adversários?

O Botafogo/PB, adversário do Remo, é o rei dos empates na temporada. Já são 12 em 26 jogos (46,1%). Mas sofreu apenas três derrotas, e obteve 11 vitórias. O time tem os zagueiros Reniê e Wendel Lomar na zaga e Evandro na lateral esquerda, todos ex-azulinos, além do ex-bicolor Pipico no ataque.

O Avaí se caracteriza pela vulnerabilidade. Tomou 23 gols em 16 jogos na temporada, média de 1,4 por jogo. Nesta Série B tomou três e não fez nenhum, nas derrotas para Santos e Operário. Com a demissão do técnico Eduardo Barroca, o time está entregue ao ex-jogador Marquinhos, coordenador de futebol.

BAIXINHAS

* Gramado de futebol pode ter alto nível por até 10 anos. Depois, se não for removido e trocado, entra numa sucessão de paliativos. É o caso do tapete da Curuzu, que já tem 12 anos, como destacam os agrônomos responsáveis.

* Lixo para baixo do tapete no Remo! Mais de R$ 400 mil de impostos e FGTS deduzidos de salários e não repassados, nova aprovação de contas no Condel com sérias ressalvas e o agravante da exposição dos fatos em forma de fofoca. Afinal, é a negação do discurso fantasioso de grandes avanços na gestão Fábio Bentes.

* Esli Garcia não suportaria 90 minutos de jogo. O atacante venezuelano do Paysandu ainda não tem lastro fisiológico para suportar o desgaste, além de ainda não conseguir executar bem as funções sem bola (marcação).

* Triste mês de abril para os azulinos: seis jogos, três derrotas e três empates. O Leão vai entrar no mês de maio em jejum, mas com a esperança de que a virada no calendário traga uma virada de astral, domingo, em João Pessoa, diante do Botafogo/PB.

* Rafael, Pablo Maia, Arboleta, James Rodriguez, Calleri... Destaques do São Paulo que enfrenta o Águia de Marabá, amanhã, 19h30, no Mangueirão. Ingressos: 70 reais a arquibancada e 140 reais a cadeira.

* Como um jogador de 25 anos não consegue se capacitar fisicamente para jogar 90 minutos? Essa questão ajuda a entender a presença de Matheus Anjos na Série C com talento suficiente para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro.

* Um ex-bicolor no ataque do Avaí. Hygor Silva volta na sexta-feira à Curuzu, onde se destacou pelo Papão em 2019, com 3 gols em 9 jogos. Ano passado foi peça importante na ascensão do Criciúma à Série A, com 4 gols em 15 jogos. Este ano, no Avaí, está com 3 gols em 9 jogos.