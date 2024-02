Das categorias de base, atacante Roger tem contrato com o Paysandu renovado até 2026

O Paysandu anunciou, na última quinta-feira (1), a renovação de contrato do atacante Roger, de apenas 20 anos. O jogador é uma das promessas do clube e deve fica no time bicolor pelo menos até o final de 2026.

Roger é natural do município de Salvaterra, na ilha do Marajó, e começou nas categorias de bases do Paysandu em 2021 e atuou até agosto de 2022, quando subiu para o time profissional do Papão.

Em 2023, o atacante atuou em 11 jogos pelo clube, tendo boas atuações durante a Série do Campeonato Brasileiro de 2023, que rendeu ao Paysandu o acesso à Segundona. Com a camisa bicolor, Roger marcou um gol, o quarto da vitória por 4 a 2 sobre o Náutico.

Com o contrato renovado, além da permeância no clube, a jovem promessa terá um aumento salarial. O atacante ainda não entrou em campo nesta temporada de 2024, mas, com o comando do técnico Helio dos Anjos, é possível que o jogador ganhe ainda mais espaço dentro do time profissional este ano.