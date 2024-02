Novo lateral-direito do Paysandu diz estar pronto para o Re-Pa do Parazão: 'Depende do professor'

Líder do Campeonato Paraense, o Paysandu vem trabalhando duro para fazer jus ao "Padrão Série B" definido pela diretoria do clube e comissão técnica. No próximo domingo (4), o time terá, enfim, um grande confronto: o tradicional clássico Re-Pa, que deve movimentar a briga por uma vaga na equipe de Hélio dos Anjos. O lateral-direito Michel Macedo espera estar na relação.

"Eu já estou me preparando há uma semana e meia. Agora depende do professor. Sei que as escolhas dele serão as melhores e eu espero poder estar junto com a equipe. Nessa semana que estou trabalhando consegui melhorar muito a minha parte física. Tecnicamente também estou desenvolvendo meu futebol. E espero ajudar a equipe do Paysandu da melhor forma possível", disse o atleta, em entrevista coletiva concedida ao final do treino desta quinta-feira (1).

Michel Macedo chega para reforçar o setor mais carente do Papão na temporada: as laterais. Antes da chegada do jogador, o clube alviceleste só dispunha de três atletas nessa posição: Edinho, Bryan e Geferson. Depois da chegada do atleta, o Bicola ainda anunciou a contratação de Kevyn, que fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B no ano passado. Apesar de ter sido contratado para a lateral-direita, ele garante ser polivalente.

"Eu jogo de lateral-direito, só que em algumas ocasiões eu atuei em outras posições. Embora a minha posição fixa seja essa, eu posso fazer um zagueiro fixo, lateral-esquerdo. A preferência é na lateral-direita". O atleta veio do Ceará sem muito aproveitamento. No time nordestino, o jogador sofreu uma lesão que o tirou dos gramados e prejudicou o andamento da temporada, fato este já superado, segundo o próprio.

"Ano passado tive algumas lesões que me deixaram de fora em momentos importantes no clube. Além disso, tive trocas de treinador e isso dificulta quando se está lesionado. Quando eu voltei, no fim do brasileiro, chegou o Mancini e ele já tinha o time titular. Não tive oportunidade, mas hoje estou no Paysandu, é outra história e espero fazer um bom trabalho aqui".

Michel está há 15 dias na capital paraense, tempo suficiente para entender o estilo de jogo adotado por Hélio dos Anjos, principalmente em um clássico da envergadura do Re-Pa. Mais do que a liderança, o bom desempenho no clássico pode garantir a titularidade. "Já deu para ver como ele gosta de jogar, o que ele quer da equipe. Eu estou pegando isso pouco a pouco, em mais um tempo estarei bem-adaptado", encerra.