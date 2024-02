Re-Pa 771: esquema de segurança mobiliza 1.500 agentes no Mangueirão para clássico deste domingo (4)

O aguardado Re-Pa 771 teve o esquema de segurança definido para o próximo domingo (4), às 17h, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com órgãos estaduais e municipais de Belém, coordenará as ações que envolverão 1.500 agentes de segurança.

VEJA MAIS

As estratégias do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) serão executadas de maneira integrada antes, durante e após o jogo. O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, ressalta a experiência adquirida em eventos anteriores no Mangueirão, como o jogo do Flamengo com mais de 49 mil pessoas, afirmando que essas práticas bem-sucedidas serão replicadas no Re-Pa.

“O evento [Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo] foi realizado com toda a tranquilidade necessária para um grande público, na chegada e na saída. Essas experiências exitosas, com certeza, serão replicadas no jogo do próximo domingo”, afirmou Oliveira.

O policiamento será reforçado a partir das 11h, com a abertura do estacionamento, e intensificado às 13h, quando os portões serão liberados para o público. O Centro de Controle e Comando Operacional do Mangueirão coordenará as forças, monitorando mais de 500 câmeras para garantir uma resposta eficiente às demandas.

A Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, realizará policiamento ostensivo com agentes a pé, a cavalo, motorizados (viaturas e motocicletas), e tropas ordinárias e especializadas. A Polícia Civil estará presente para atender ocorrências geradas durante a partida. O Corpo de Bombeiros Militar atuará com unidades de resgate, combate a incêndios e salvamento, além de realizar atendimentos pré-hospitalares em parceria com órgãos de saúde.

O Departamento de Trânsito (Detran), em conjunto com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), implementará ações para controlar as vias de acesso ao local do jogo a partir das 11h. No domingo, a Rodovia Transmangueirão terá sentido único.

A força-tarefa será composta pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública, incluindo Segup, Graesp, polícias Militar, Científica e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e Detran, além da Guarda Municipal de Belém, Semob, Secretaria de Economia de Belém (Secon), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).