Novidade: Ribamar é regularizado e já pode estrear pelo Remo no Re-Pa do Parazão

O atacante Ribamar, recém-contratado pelo Remo, foi regularizado na última quarta-feira (31) e está apto para ser relacionado por Ricardo Catalá no clássico Re-Pa deste final de semana. No domingo (4), os eternos rivais se enfrentam no estádio Mangueirão, em Belém, pelo Campeonato Paraense.

A regularização do atleta foi confirmada por meio do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A plataforma nacional valida todas as movimentações contratuais entre clubes e jogadores (rescisões, contratações, empréstimos, alterações salariais, etc.).

Mesmo que esteja regularizado é improvável que Ribamar seja titular diante do Paysandu no domingo. O jogador não disputa uma partida oficial desde o dia 26 de agosto de 2023, quando atuava pelo Náutico, e não está na melhor forma física.

Ribamar foi anunciado pelo Remo no dia 19 de janeiro junto com o também atacante Kelvin. Ambos têm no currículo passagens por clubes da Série A do Brasileiro e, em comum, trabalhos no Vasco. No caso de Ribamar, há ainda duas experiências internacionais: pelo München 1860, da segunda divisão da Alemanha em 2017, e no Pyramids, do Egito, em 2019.

No ano passado o atacante passou por dois clubes: Chapecoense (Série B) e Náutico (Série C). Foram 22 jogos e 4 gols com a Chape e outros 4 jogos e 2 gols pelo Timbú, já na reta final da fase de grupos da Terceirona, quando foi contratado pelo time pernambucano.

Re-Pa

Remo e Paysandu fazem o primeiro Clássico Rei da Amazônia neste final de semana, válido pela quinta rodada do Parazão. A partida, que está marcada para ocorrer às 17h deste domingo (4), terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.