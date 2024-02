Remo prepara Fan Fest e distribuição de água para os torcedores no Re-Pa

Antes da partida entre Remo e Paysandu, que ocorre no Próximo domingo (4), no Mangueirão, o Leão Azul anunciou que vai fazer uma Fan Fest para animar, ainda mais, os torcedores azulinos, antes da partida.

Durante a brincadeira, o clube também fará a distribuição de água para o público. A decisão do Remo vem após diversos torcedores reclamarem dos preços abusivos cobrados por ambulantes durante os jogos. Um copo chegou a custar R$ 10.

Além da ação de distribuição de água, a Fan Fest terá música para a animar a torcida. O jogo entre Remo e Paysandu marca o confronto de número 771 da história da rivalidade dos clubes.

Os torcedores estão preparando uma super festa nas arquibancadas para receber o primeiro Re-Pa da temporada. Uma das maiores torcidas organizadas do clube azulino, organizou dois mosaicos que serão levantados durante o jogo contra o Paysandu.

Na tabela do campeonato paraense, o Remo está no grupo B, e aparece em primeiro, com 6 pontos, conquistados em dois jogos. O Paysandu também é o líder da chave C, com 9 pontos, também invicto no Parazão.

O jogo entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (4), a partir das 17h, no estádio Mangueirão. A partida é válida pela quinta rodada do Parazão.