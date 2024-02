Torcida do Remo prepara dois mosaicos para festa no Re-Pa

A torcida azulina está preparando uma grande festa para o próximo duelo entre Remo e Paysandu, que ocorre no domingo (4), no Mangueirão, em jogo válido pela quinta rodada do Parazão 2024. Este será o Re-Pa número 771, por isso, os torcedores se organizaram para fazer dois mosaicos para o Leão Azul.

Por meio das redes sócias, uma das maiores torcidas organizadas do clube, divulgou a programação para a exposição dos mosaicos durante a partida.

Segundo a publicação, serão dois mosaicos separados e identificados, distribuídos nas cadeiras da arquibancada azulina. O primeiro será levantado pelos torcedores durante a entrada do time azulino em campo e permanecerá até a execução dos hinos Nacional e do Pará. Já o segundo mosaico deve ser exposto durante a música da torcida "Uma coisa te peço".

VEJA MAIS

Os mosaicos foram feitos por meio de doações dos próprios torcedores durante toda a semana. O objetivo era arrecadar R$ 8 mil para realizar a festa que será com o Mangueirão lotado.

Ingressos esgotados

Tanto o Remo quanto o Paysandu anunciaram que os ingressos para as arquibancadas estão esgotados e que restam apenas bilhetes para as cadeiras, lounge e camarotes.

As entradas para as cadeiras custam a partir de R$ 120 e lounge com o valor a partir de R$ 300 do lado bicolor.

Agenda

A partida entre Remo e Paysandu está marcada para o próximo domingo (4), no Mangueirão, a partir das 17h. O duelo entre os dois times pode ser o único da temporada.