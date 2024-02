FPF define escala de arbitragem para o Re-Pa do Campeonato Paraense; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou quem serão os árbitros responsáveis por conduzir o clássico Re-Pa, válido pela quinta rodada do Parazão, que ocorre neste domingo (4). Segundo a entidade, quem será o responsável pelo apito no jogo será o árbitro Olivaldo José Alves Morais, paraense, mas que está no quadro da CBF.

Como auxiliares, a FPF escalou os assistentes Luís Diego Nascimento Lopes e Ederson Brito de Albuquerque. Ambos, assim como Olivaldo, também fazem parte do quadro de arbitragem da CBF.

Outra novidade para o Re-Pa é a presença de árbitro de vídeo (VAR). Quem vai comandar a ferramenta, segundo a FPF, é Djonatan Costa de Araújo. Ele terá como auxiliares Márcio Gleidson Correia Dias e Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho.

O sorteio da equipe de arbitragem escalada para o clássico ocorreu nesta quinta-feira (1°), na sede da Federação. O estabelecimento do VAR no Re-Pa, assim como o uso de arbitragem 100% local, foi comemorado pela Federação, já que, nas últimas décadas, Remo e Paysandu tiveram por hábito solicitar que fosse escalada uma equipe de arbitragem de fora do Pará.

Paysandu e Remo se enfrentam domingo (4) pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. A partida começa às 17h no Estádio Mangueirão, em Belém. Os ingressos de arquibancada para torcedores de Leão e Papão já foram vendidos. A expectativa é de que estão presentes quase 50 mil pessoas no Re-Pa, que pode ser o único clássico dos grandes rivais paraenses na temporada.