Tite comenta derrota do Flamengo na Libertadores e cita falta de confiança: 'Temos que resgatar'

O Flamengo perdeu para o Palestino-CHI nesta terça-feira (7), na quarta rodada da Libertadores e se complicou na competição. O Mengão é o terceiro colocado do Grupo E e não depende só de si para avançar na disputa. Após a derrota por 1 a 0 para a equipe chilena, o técnico Tite analisou a partida e falou sobre o atual momento do clube.

"Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol, e o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível em que nós estávamos em determinado momento caiu porque também caiu a confiança. Tem o cunho tático para ajustar, o individual, o técnico e físico. É sempre um contexto todo. Esse aspecto de confiança te faz fluir com as coisas, e nós temos que resgatar", comentou Tite.

VEJA MAIS

O próximo jogo do Flamengo é no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, no sábado (11), às 16h. Mas, na Libertadores, onde a situação está mais complicada, o Mengão vai encarar o Bolívar, na quarta-feira (15), no Maracanã.

Na primeira rodada, a equipe carioca perdeu por 2 a 1 para o time boliviano. Além dos indícios de má fase, Tite também terá de lidar com o pouco tempo para trabalhar entre uma partida e outra. Mesmo assim, o técnico destacou que a "bola também dá oportunidade para reverter" a situação.

"É um momento difícil que nós estamos passando, nós temos consciência disso. Temos consciência da necessidade do resultado também. O que tem no futebol às vezes é um espaço muito curto entre um jogo e o outro para recuperar. Da mesma forma que em vitórias não há tempo suficiente para ficar feliz, a bola também dá oportunidade para reverter o processo a partir do próximo jogo", declarou Tite.

O Flamengo começou a temporada com tudo. Conquistou o título do Campeonato Carioca e criou altas expectativas nos torcedores para as outras competições. No entanto, até o momento, o time ainda não conseguiu deslanchar.

Com a derrota para o Palestino, o Mengão chega a sete jogos sem vitórias fora de casa e tem sua pior sequência como visitante no torneio.