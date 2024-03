Copa Verde: Com Remo e Paysandu, Pará leva ampla vantagem nos jogos contra amazonenses; veja números

A Copa Verde 2024 terá um confronto entre Pará x Amazonas, pelas quartas de finais. A rivalidade entre os estados no futebol existe, mas os números apontam que os clubes paraenses são superiores e possuem ampla vantagem em jogos realizados pela competição regional.

O Remo encara hoje o Amazonas-AM, no Baenão e a volta no sábado (24) e o Paysandu terá pela frente o Manaus-AM, em jogos na quinta-feira (21) e no domingo (25), na capital amazonense fomentando a rivalidade entre Pará x Amazonas.

Números expressivos

De acordo com Portal Re-Pa, os clubes paraenses abriram uma vantagem enorme em confrontos contra as equipes amazonenses. Foram 34 jogos entre clubes dos dois estados com 13 empates,18 vitórias das agremiações paraenses e apenas três dos clubes amazoneses. O Pará marcou 64 vezes e sofreu 28 gols. Nem sempre as partidas ocorrerem com Remo e Paysandu em campo. O Independente de Tucuruí, Tuna Luso Brasileira, Águia de Marabá e o Castanhal, também enfrentaram equipes amazonenses na história da Copa Verde.

Eliminações

Em apenas três oportunidades clubes amazonenses conseguiram eliminar clubes dos paraenses na Copa Verde. Em 2018 o Remo foi eliminado pelo Manaus-AM, com uma derrota na Arena da Amazônia por 2 a 0 e um empate em 1 a 1 no mangueirão. A segunda eliminação ocorreu em 2020. O Paysandu foi eliminado pelo Manaus com um empate em 1 a 1 e uma derrota no Mangueirão por 2 a 1. A terceira eliminação de um clube do Pará ocorreu em 2022, quando a Tuna perdeu de 3 a 0 para o São Raimundo-AM, em Belém.

Maiores goleadas

As maiores goleadas entre PA x AM em 2014 e 2021. Na temporada de 2014, o Paysandu goleou o Princesa do Solimões-AM por 6 a 1, em Belém, pela segunda fase da competição. Já em 2021 o Papão goleou o Penarol-AM, em Belém por 6 a 0.

Finais e títulos

O Pará chegou em todas as finais da Copa Verde. Foram 10 decisões com seis sendo sete com o Paysandu e três com o Remo. Já os clubes amazonenses jamais conseguiram ser finalistas da competição regional. Além disso, o Pará possui quatro títulos da Copa Verde, com o Papão levantando três taças (2016, 2018 e 2022) e o Remo com uma conquista em 2021.