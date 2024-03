Em busca do tetra! Paysandu encara Manaus nas quartas de final da Copa Verde

O Paysandu viaja até o Amazonas para encarar o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (21). O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O último confronto entre as equipes ocorreu em 2023, na Série C do Brasileirão e o Papão saiu vencedor.

Tanto o Paysandu quanto o Manaus iniciaram o Copa Verde na segunda fase do torneio. O Gavião do Norte venceu o Tocantinópolis por 3 a 2 e se garantiu nas quartas de final. Já o Bicola, conquistou a vaga ao vencer por 3 a 0 o Rio Branco-AC.

O Papão é a equipe com mais título na Copa Verde. Foram três taças conquistadas até o momento. Além disso, o time bicolor detém o recorde de finais disputadas, participando de sete decisões nas 10 edições anteriores do torneio regional.

O Paysandu vive um bom momento no Campeonato Paraense. O time bicolor venceu o Bragantino e está classificado para a semifinal do Parazão. Sob o comando firme de Hélio dos Anjos, o Papão chega forte para a disputa e é um dos favoritos ao título. Assim, a equipe deve ir com força total para a partida contra o Manaus.

Na competição, o treinador bicolor afirmou que o gol será comandada pelo o goleiro será Diogo Silva, atual reserva de Matheus Nogueira. Já nas outras áreas de jogo, Hélio dos Anjos tem a sua disposição todos os jogadores, podendo contar com Vinícius Leite, Edinho, Nicola e Biel, que tem feito boas atuações no Parazão.

"Todos os jogos são importantes para nós e a Copa Verde não deixa ser. É uma competição que o clube é o maior campeão, tem uma importância muito grande e sabemos que o nosso torcedor gosta muito dessa competição. Mas, independente de qualquer coisa, isso não altera o nosso foco, a nossa concentração para a gente ir com tudo nessa primeira partida, para se Deus quiser conseguir uma vantagem e voltar para casa e conseguir essa classificação", declarou o goleiro bicolor Diogo Silva.

Assim como o Paysandu, o Gavião do Norte também disputa o Campeonato estadual. Na segunda fase do Amazonense, o clube soma sete pontos e é líder do grupo A. Em casa, é de se esperar que o Manaus vá com força total para encarar o Bicola.

Durante a semana, o meia Adenilson, ex-Remo, falou sobre a confiança do time para a partida. "São dois jogos muito difíceis. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Paysandu, mas estamos trabalhando duro durante a semana para chegar bem e preparado para fazer um bom jogo. Depois pensaremos no jogo de volta, na casa deles. Mas estamos confiantes. Vamos chegar para vencer", analisou o jogador.

A disputa tem jogos de ida e volta. Vale destacar que nenhuma das equipes tem vantagem, se a somatória dos jogos o número de gols for o mesmo, a decisão vai para os pênaltis. Nesse sentido, o Paysandu vai decidir a vaga para a semifinal da Copa Verde em casa, no estádio da Curuzu, no próximo domingo (24), às 17h.

O vencedor do duelo vai encarar o vencedor de Amazonas e Remo. Com isso, há chances de que uma das semifinais da Copa Verde seja o duelo histórico entre o Papão e o Leão Azul.

A partida entre Paysandu e Manaus ocorre às 21h desta quinta-feira (21), na Arena da Amazônia. O jogo terá cobertura de OLiberal.com.

Ficha técnica

Data: 21/03/2024

Hora: 21h

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro Assistente 2: Marcelo Grando (MS)

Quarto Árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Manaus: Vinícius; André Victor, Gutierrez, Vinícius Leandro e Wendel Nery; Edson Magal (Felipe Tiririca), Gharib e Renanzinho; Roney, Adenilson (Thiaguinho) e Ibiapino.

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Lucas Maia, Wanderson e Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela e Biel (Robinho); Edinho (Jean Dias), Nicolas e Vinícius Leite