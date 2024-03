Aniversariante do dia, Zé Augusto relembra momentos marcantes pelo Paysandu

José Augusto da Conceição, mais conhecido como Zé Augusto, Zé da Fiel e Terçado Voador, o ídolo da torcida bicolor está completando hoje 49 anos. Ao longo de sua carreira, em que praticamente toda ela foi construída no Paysandu, com uma breve passagem pela Tuna Luso e pelo São Raimundo, além do Pedreira, onde começou, Zé foi campeão brasileiro da Série B e da Copa dos Campeões e também participou da campanha histórica da Libertadores da América de 2003.

No clube bicolor, onde se aposentou dos gramados em 2012, o ídolo da Fiel marcou 116 gols, alguns deles marcantes. “Foram vários momentos maravilhosos, mas gosto de destacar alguns que são lembrados sempre, como o gol contra o Ananindeua, o gol contra o Águia na Série C e o gol do título da Série B 2001”, ressaltou.

UM ZÉ AUGUSTO ANTES E DEPOIS DO PAYSANDU

Com uma vida dedicada ao clube bicolor, afinal, foram 17 anos de Paysandu, Zé fala sobre o Papão com muito carinho e gratidão ao torcedor. “O Paysandu para mim é tudo. Eu tenho uma vida antes do Paysandu e uma depois do clube. Eu trabalhei muito e dei tudo de mim para fazer a história que fiz. Eu não posso deixar de ter gratidão ao Paysandu e a torcida, que me deram essa oportunidade de ser quem eu sou. Foram muitos momentos bons, alguns ruins, mas sempre trabalhei com vontade e determinação para honrar a camisa. O Paysandu é uma parte da minha vida, foram 17 anos. Ser o 7º artilheiro da história não tem preço. Vai ficar para sempre na minha vida”, afirmou.

PRESENTE E FUTURO

Com ambições políticas e atualmente trabalhando com na base bicolor, Zé falou sobre sonhos maiores para o Papão. “Eu tenho um objetivo hoje na parte política e que sei que vou conseguir. No Paysandu, eu continuo colaborando com base, orientando os garotos da base junto com o Lecheva. Tenho sonhos maiores para o Paysandu, pois é um clube que eu amo e que tenho um carinho muito grande. Eu quero ver ele maior ainda e quem sabe disputando uma Libertadores novamente”, enfatizou.