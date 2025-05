Torcedores sentem falta de “pré-jogo” e pedem Mangueirão raiz de volta

Antes da bola rolar para Paysandu e Remo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025, o clima foi de reclamação por parte dos torcedores no lado de fora do estádio. O motivo é a ausência do tradicional pré-jogo que costumava acontecer antes das partidas no estádio.

À reportagem de O Liberal, alguns torcedores de Remo e Paysandu relataram como enxergam essa falta da "cultura" do pré-jogo no entorno do estádio. Para o azulino Diego Matos, a "resenha" no local fazia parte da programação ao lado dos familiares e amigos.

"O pré-jogo sempre reúne os familiares e amigos. É sempre importante e cultural do paraense. Isso afasta o torcedor (do estádio), principalmente quem já estava acostumado com isso e acaba deixando de vir aos jogos", ponderou.

Do lado bicolor, o sentimento foi o mesmo. Para Fernando, o clima de um jogo no estádio é diferente sem a "resenha" pré-jogo no local. "É muito importante a gente se reunir e trazer toda a família. A gente vinha mais cedo e acabou de chegar porque não tem mais isso. Estão obrigando a gente a ir para dentro do estádio cedo. Acabou o Re-Pa. O clima é diferente. Quem viveu, viveu. Muita gente deixa de vir para o estádio por causa disso", finalizou.