Vídeo: Elenco do Paysandu chega no Mangueirão para o Re-Pa da final do Parazão.

A chegada da equipe do Paysandu no Estádio do Mangueirão foi marcada por festa e muito foguetório no Lado B. Cercada pelos torcedores, a equipe bicolor foi bem recebida antes do primeiro jogo com o Remo pela final do Campeonato Paraense 2025.

Nas imagens, é possível ver que o ônibus teve dificuldade para avançar até o portão de entrada do estádio. Veja: