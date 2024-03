Impressões do Pará, ídolo brasileiro e sonho de seleção: Esli Garcia avalia meses no Paysandu; vídeo

O meia-atacante do Paysandu, o venezuelano Esli Garcia, destaque do Papão nas últimas partidas e xodó do torcedor bicolor mesmo com poucos meses de clube, participou do programa Liberal Mais Notícias da Rádio Liberal +. Durante a entrevista, que durou quase uma hora, o jogador falou sobre o sonho de jogar no Brasil, titularidade e o apoio da Fiel, a adaptação ao Pará, inspiração em Neymar e a "La Vinotinto", como é conhecida a Seleção da Venezuela. Confira:

SONHO DE JOGAR NO BRASIL

O futebol brasileiro pode não estar nos seus melhores dias a nível mundial, mas ainda é muito competitivo e respeitado, melhor ainda quando se vem jogar em clube de massa. “Sempre foi um sonho jogar no Brasil, sempre disse para o meu representante que era um sonho jogar aqui. A oportunidade apareceu no Paysandu e eu estava esperando muito, quando chegou a notícia, eu fiquei muito feliz pelo que vi do clube e torcida. Quando o time joga ou tem clássico, a cidade para”, destacou o atleta.

TITULARIDADE E APOIO DA TORCIDA

Com bom desempenho, o jogador recebeu o carinho da torcida, que vem pedindo o meia-atacante como titular na equipe comandada por Hélio dos Anjos. “Como eu digo sempre, aonde vou, eu sempre vou dar o melhor de mim. Quero estar sempre na equipe, fazendo as coisas que sei de melhor e da melhor maneira. Feliz pelo apoio do torcedor. Não imaginava que isso iria acontecer. A verdade é que não consigo explicar o que sinto, apenas que estou muito feliz”, afirmou Esli.

Confira a entrevista completa:

ADAPTAÇÃO AO PARÁ

“Não foi fácil chegar aqui, um idioma diferente e uma cultura muito diferente da Venezuela. Muito calor e também muita chuva. Me ajudaram a conseguir um professor de português e a resolver a situação da minha noiva. Agora estou pronto para dar o meu melhor. Estou me adaptando o mais rápido possível, mentalmente fisicamente. Me senti muito bem acolhido”, ressaltou o meia-atacante venezuelano.

NEYMAR

O atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mesmo com as recorrentes lesões, Neymar é um dos principais jogadores do mundo e referência para vários jogadores. “Minha maior inspiração no futebol é o Neymar. Para mim ele joga muito, é alegre, é feliz e é craque”, comentou.

SELEÇÃO VENEZUELANA

Como todo jogador de futebol, além de obter sucesso jogando em clubes, o sonho de vestir a camisa da seleção venezuelana é um objetivo para Esli Garcia. “Para mim seria um sonho vestir a camisa do meu país, é um sonho que tenho, que quero realizar. Sei que Deus vai me abençoar. No momento, vou seguir trabalhando passo a passo aqui no Paysandu para isso”, revelou.

PRÓXIMO JOGO

Com Esli Garcia como opção, o Paysandu volta a campo na próxima quinta-feira (21), contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia, pela Copa Verde. A partida terá transmissão Lance a Lance de Oliberal.com e Rádio Liberal Mais 98.9 FM.