Ribamar cita vantagem do Remo contra o Amazonas na Copa Verde, mas prega cautela: 'Sem euforia'

O Remo venceu o Amazonas-AM por 2 a 1, de virada, no Baenão, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O Leão garantiu a vantagem de jogar pelo empate contra a Onça Pintada, fora de casa, para chegar em mais uma final da competição regional. O atacante Ribamar, autor de um dos gols do Remo, evita euforia com o resultado, exalta o trabalho do elenco e acredita na classificação azulina na Arena da Amazônia.

Ribamar marcou seu segundo gol com a camisa do Remo na temporada. O jogador que assumiu a titularidade do time com a contusão de Ytalo, vem ganhando moral com a torcida do Leão Azul. O atacante reconhece as dificuldades de enfrentar o Amazonas, fora de Belém, mas garante empenho e confia na passagem à semifinal da Copa Verde.

“Estamos trabalhando muito forte. Desde quando cheguei aqui, o grupo é muito unido, trabalhador e estamos colhendo coisas boas. Sem muita euforia, temos o segundo jogo ainda, mas demos um passo importante. É ir a Manaus (AM) e fazer um bom jogo e se Deus quiser sair de lá classificado”, falou em entrevista ao perfil Futebol Paraense, no Instagram.

O jogador de 26 anos é natural do Rio de Janeiro (RJ) e já realizou nove partidas com a camisa do Remo nesta temporada. O atacante acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como, Botafogo-RJ, Vasco da Gama-RJ, Athletico-PR, América-MG e Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC e Náutico-PE.

Com o triunfo diante do Amazonas no primeiro jogo em Belém, o Leão pode empatar no jogo de volta, marcado para o sábado (23), às 18h, na Arena da Amazônia, na cidade de Manaus (AM), que garante a vaga na semifinal da Copa Verde. Ao Amazonas só resta vencer, caso derrote o Leão por um gol de diferença, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis. Já se o Amazonas vencer por dois gols ou mais de diferença, conquista a classificação de forma direta. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal + e também no lance a lance de OLiberal.com.