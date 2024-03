Remo vence o Amazonas pelas quartas de final da Copa Verde

O Clube do Remo levou a melhor contra a equipe do Amazonas, em jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O Leão venceu o Amazonas por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), no estádio do Baenão, em Belém. Os gols foram marcados por Echaporã e Ribamar para o time azulino, e Diego Torres, que descontou para a onça. Agora, o time azulino irá até Manaus para o jogo da volta contra o Amazonas, no próximo sábado (23), às 18h, na Arena da Amazônia.

O Clube do Remo, embalado pela grande festa da torcida azulina, começou a partida levando perigo para a defesa. Mas, após um vacilo da defesa do Leão, cruzamento de Patrick na área remista, Diego Torres recebeu, tirou do zagueiro e mandou no fundo da rede azulina, aos 12 minutos, abrindo o placar para o Amazonas, no Baenão.

Apesar do gol logo no começo da primeira etapa, o Remo seguiu levando mais perigo para a zaga amazonense. Após muita pressão, Jonílson recebeu boa bola pela direita, avançou sem marcação e encontrou Echaporã livre, no outro canto, que empatou a partida, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Durante o primeiro tempo de muita pressão do ataque azulino, o goleiro amazonense, Edson Mardden, teve trabalho, mas não conseguiu evitar a virada do Leão. No fim da primeira etapa, aos 41 minutos, Ribamar recebeu boa bola na entrada da área e deslocou bonito no canto de Mardden, virando o placar em favor do Leão Azul.

Na volta do segundo tempo, o Clube Remo precisava administrar a vantagem no placar. Porém, aos quatro minutos, o autor do primeiro gol do Leão na noite, Echaporã toma o segundo cartão amarelo e é expulso de campo.

Com um a menos, o Clube do Remo precisou segurar o placar e o avanço da equipe do Amazonas que insistiu na virada. Quem teve trabalho redobrado após essa expulsão foi o goleiro Marcelo Rangel que fez grandes defesas durante toda a segunda etapa, enquanto o goleiro adversário, pouco foi acionado.

Ficha Técnica

Data: 20/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Evandro Almeida

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Cartões Amarelos: Marcelo Rangel, Nathan, Henrique, Echaporã (Remo) Jô, Iván Alvariño e Edson Mardden (Amazonas)

Cartões Vermelhos: Echaporã (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Jonilson, Nathan (Raimar); Henrique (Renato Alves), Jaderson, Matheus Anjos (Ronald), Sillas (Ytalo); Echaporã e Ribamar (Kelvin)

Técnico: Gustavo Morínigo

Amazonas: Edson Mardden; Patrick, Miranda (Alison), Alvariño, PH (Giovanni); Renan Castro, Diego Torres, Rafael Tavares (Levi), William Barbio (Luquinhas); Guilherme Mantuan (Jô) e Sassá.

Técnico: Luizinho Vieira