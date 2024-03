VÍDEO: Torcedor mirim do Remo beija braço de Marcelo Rangel antes de jogo da Copa Verde

O goleiro do Remo Marcelo Rangel teve mais uma boa performance em campo nesta quarta-feira (20), diante do Amazonas-AM, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Verde, no Baenão. O goleiro foi um dos destaques da partida ao fechar o gol azulino. Antes do jogo, o arqueiro protagonizou um momento de fofura com um torcedor mirim. Uma das crianças que entraram em campo com os atletas beijou o braço do jogador antes do confronto.

As imagens foram gravadas pela Remo TV, que fazia a transmissão do jogo. No vídeo, é possível ver que o goleiro entra em campo de mãos dadas com duas crianças. Em um momento, um dos torcedores mirins olha para Marcelo Rangel admirado e beija o braço do goleiro.

Curiosamente,o goleiro foi um dos principais jogadores do time azulino no jogo. Nas redes sociais, o jovem torcedor foi identificado como Heitor, de apenas 9 anos. O menino é figura frequente nas partidas do Leão Azul e deu sorte para o Remo no jogo.

Veja o vídeo

O Remo venceu o Amazonas por 2 a 1, com gols de Echaporã e Ribamar, e Diego Torres para o Onça Pintada. O jogo de volta será no próximo sábado (23), na casa dos adversários, em Manaus. Com o resultado, o Leão Azul tem a vantagem de um gol.