Copa Verde: Gustavo Morínigo comenta vitória do Remo e responsabilidade com o jogo da volta

Ao final da partida, o técnico Gustavo Morínigo conversou com a imprensa para comentar o desempenho de seus comandados, que conquistaram a quarta vitória consecutiva do Clube do Remo. Na avaliação do paraguaio, o Leão Azul teve maior competência e sobre aproveitar as oportunidades criadas durante os 90 minutos contra o Amazonas-AM, pela Copa Verde, especialmente na parte inicial do confronto.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"É certo que temos que melhorar para sofrer menos, ter uma forma de jogar mais agressiva, como eles foram. Não podemos, no entanto, mudar postura. Em nenhum caso. Nossa postura tem que ser sempre a melhor, essa mostrada aqui, invadindo o campo adversário. Vamos tomar alguns cuidados para o próximo jogo, mas precisamos melhorar em coisas que já mostramos ser possível. Temos tempo de trabalho e recuperação, aguardando o retorno de vários atletas para somar ao elenco. Apesar disso, eles estão de parabéns pela determinação e entrega na partida", avalia.

Morínigo não deixou de parabenizar o goleiro Marcelo Rangel, que teve atuação destacada na partida, com defesas providenciais que anularam o ataque do Amazonas. "Independente do que o Marcelo represente, eu não gosto muito de falar em individualidade, mas eu tenho que parabenizar a todos pela forma como jogaram. O Marcelo foi muito bem, está de parabéns, assim como a nossa defesa. Foi um jogo difícil. Enfrentamos um time de qualidade e todo mundo sabe. Um time preparado, que veio organizado. O time todo entregou raça, correu e eu saí satisfeito nessa parte, mas não contente com os erros", adverte.

VEJA MAIS

O comandante frisou que o time teve alguns problemas, sobretudo na etapa complementar, quando ficou com um jogador a menos, precisando assim sacrificar parte de seu esquema tático organizado.

"Eu quero separar o primeiro tempo do segundo. É algo que já estamos conversando com o elenco. Hoje pegamos um gol por erro nosso, num momento onde todos perdemos e cometemos erros. O primeiro tempo foi difícil, mas conseguimos encontrar bons lances para fazer os gols. No segundo perdemos um jogador muito cedo e isso atrapalhou. Tivemos que recorrer às trocas, sacrificando o Matheus, que foi para a lateral. O Ronald fez um bom trabalho, assim como Kelvin. O Sillas foi centralizado para jogar mais em velocidade, recorremos a outras trocas. Ajustamos o Henrique, que estava cansado como o Renato estava. O Sillas cansou, pois o primeiro tempo foi muito sacrificante".

O técnico espera agora o possível retorno de alguns atletas que seguem entregues ao Departamento Médico do clube, para seguir viagem rumo a Manaus, onde decide a sorte na Copa Verde no próximo sábado, às 18h, na Arena Amazônia.