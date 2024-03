Sondado pelo Remo, atacante se despede de clube paulista e está livre no mercado

O Remo corre atrás de alguns jogadores para reforçar o elenco para o restante da temporada. Um dos atletas que está no radar do Leão Azul é o atacante Felipe Marques, de 34 anos, que estava disputando o Paulistão pela Portuguesa-SP. O jogador se despediu nesta semana da Lusa do Canindé e está livre no mercado.

Felipe Marques deu adeus à Lusa após a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, nos pênaltis, para o Santos-SP, nas quartas de final da competição. Felipe Marques é um dos nomes sondados pela diretoria do Remo, porém, a negociação segue estagnada. A equipe de O Liberal apurou que existiu o contato do Leão Azul, mas pela internação do presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o assunto segue sem andamento.

O atacante Felipe Marques já jogou pelo Remo na temporada de 2018. O atleta realizou 14 partidas com a camisa do Leão em 2018, com três gols marcados e o título do Campeonato Paraense. Após o início da Série C deste ano, o jogador que pertencia ao Horizonte-CE, foi emprestado ao Londrina-PR, clube que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018.

Na carreira o atleta acumula passagens pelo Horizonte-CE, Sampaio Corrêa-MA, Grêmio Novorizontino-SP, Ferroviária-CE e São Bernardo-SP. O jogador também teve três temporadas pelo Cuiabá, as duas últimas (2021 e 2022), esteve em campo disputando a Série A do Brasileiro e a Copa Sul-Americana pelo Dourado. Pela Portuguesa, seu último clube, Felipe Marques vestiu a camisa da Lusa em 10 jogos.